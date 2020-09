TikTok video in stile deportati della Shoa: la replica del social

Tik Tok risponde alle accuse circa il nuovo trend sulle vittime dell’Olocausto.

Unimamme, vi abbiamo parlato di una moda recente che si era diffusa su Tik Tok, famosa app usata da giovani e giovanissimi.

Tik Tok: video sull’Olocausto

In pratica, tanti ragazzi e ragazze si mostravano come vittime dell’Olocausto, imitando in ogni aspetto, dal vestiario, al fisico gli ebrei deportati nei campi di concentramento.

Questo, naturalmente, ha scatenato diverse polemiche con esperti che hanno parlato di trauma porno e altro. Ora però, oltre agli esperti si fa sentire anche un portavoce di Tik Tok, che rilascia la seguente dichiarazione.

“La sicurezza e il benessere dei nostri utenti sono la nostra priorità assoluta. Come è specificato nelle nostre Linee Guida della Community, non consentiamo contenuti che incitano l’odio rivolti a individui o gruppi sulla base di caratteristiche di razza, etnia o genere”.

E ancora: “In agosto abbiamo bloccato preventivamente la possibilità degli utenti di cercare #holocaustchallenge e stiamo anche reindirizzando qualsiasi ricerca relativa a questo hashtag alle nostre Linee Guida della Community, per educare ulteriormente gli utenti sulle nostre policy e sulla community inclusiva e solidale che continuiamo a valorizzare su TikTok. Monitoriamo inoltre tutti i contenuti che includono il termine olocausto con estrema attenzione”.

Da parte sua l’azienda chiarisce che, come contenuto nelle linee guida non tollerano contenuti incitanti all’odio e questo comprende anche tutti i contenuti che inneggiano alla disumanizzazione degli individui. Per questo, come riportato nella dichiarazione, l’hashtag #holocaustchallenge è stato bloccato e tutti i contenuti contenenti la parola Olocausto vengono monitorati attentamente.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa vicenda e delle sue implicazioni? Credete a quanto affermato dal portavoce della App? Noi vi lasciamo con la vicenda del gruppo di hacker Anonymous contro Tik Tok.

