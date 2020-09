Allerta TikTok: vetrina per siti porno | FOTO

Star di un sito hard condividono contenuti proibiti su Tik Tok attraverso degli stratagemmi.

Unimamme, forse non molte di voi conosceranno una piattaforma a pagamento che si chiama Only Fans, i cui contenuti sono porno.

Tik Tok e Only Fans: il legame

Su questo portale artisti postano contenuti che altrove sarebbero vietati, cioè materiale vietato ai minori. Si tratta di contenuti a pagamento che consentono agli autori, tramite il pagamento dell’abbonamento, di mantenersi.

Ora però, per aumentare i propri introiti e il flusso sulle pagine le persone che hanno un account su OnlyFans stanno migrando su Tik Tok. Si tratta di una cosa che sta avvenendo già da tempo e il fatto che esista un legame tra OnlyFans e Tik Tok è risaputo.

In pratica però Tik Tok fa da vetrina per centinaia di artisti che vendono contenuti hard. C’è un però, perché i video espliciti su Tik Tok sono censurati. In passato Tik Tok è stata utilizzata per adescare bambini e ragazzini.

Quindi gli utenti creator di Only Fans hanno dovuto adeguare i loro filmati creando una sorta di equilibrio tra ciò che è lecito pubblicare su Tik Tok e ciò che vogliono lasciare intravedere. Sperando che così i possibili acquirenti poi li contattino su Only Fans. Su Tik Tok ci sono moderatori umani e capita quindi che un video venga rimosso o un account completamente sospeso.

Di facciata Tik Tok osteggia i contenuti spinti perché vuole continuare ad essere una App giovane, ma in realtà la linea tracciata è fragile. Per esempio i link diretti a Only Fans nelle biografie sono vietati, ma il divieto viene aggirato con linktree.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto accaduto e riportato su Fan Page? Noi vi lasciamo con la vicenda di una ragazza che ha aggirato la censura usando Tik Tok.

