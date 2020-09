“Una str…. mi sta proprio sul ca…”: GF VIP contro icona nazionale

Un concorrente del Grande Fratello Vip offende una delle conduttrici italiane più amate e più famose. La risposta della conduttrice su Instagram.

Con l’avvento del mese di settembre sono iniziati, oltre alle scuole, quasi tutti i programmi televisivi d’intrattenimento e d’informazione. Uno dei programmi che è ormai alla sua 20esima edizione, Grande Fratello, è in onda nella versione Vip. Concorrenti più o meno noti sono entrati in queste settimane nella casa più spiata d’Italia.

Qui le telecamere sono accese 20 ore su 24 e riprendono tutto quello che i concorrenti dicono e fanno. L’influencer, Tommaso Zorzi, concorrente molto attivo, ha attaccato duramente una delle conduttrici italiane, la quale si è sfogata sul suo profilo Instagram, con un lungo post. Ecco cosa è successo.

Uno dei concorrenti dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, ha pubblicamente attaccato Lorella Cuccarini accusandola di essersi espressa, in passato, contro la comunità Lgbt. L’inluenzer non ha usato mezzi toni: “Una str….” che “mi sta proprio sul ca…” e che “si è espressa contro i diritti gay centocinquantamila volte”, così l’ha definita.

La Cuccarini dopo esser venuta a conoscenza delle pesanti parole usate contro di lei ha voluto rispondere con un lungo post sul suo profilo Instagram: “Solitamente non rispondo alle provocazioni, ma in questa occasione il silenzio potrebbe essere interpretato come un assenso e non posso permetterlo“.

Per poi continuare: “Sono una persona onesta, l’ipocrisia non fa parte del mio DNA. Quando esprimo un’opinione, non è mai contro qualcuno, quindi sentire un concorrente del Grande Fratello dire che sono ‘contro gli omosessuali’ (più una serie di insulti che faccio finta di non aver sentito) è qualcosa che mi ferisce profondamente e che non credo di meritare. La mia vita parla da sé: ho condiviso tante gioie esaltando il talento di compagni di lavoro, senza barriere di alcun tipo. Sfido chiunque ad aver mai ravvisato un comportamento irrispettoso o discriminatorio contro chiunque“.

La Cuccarini ammette di non essere “politicamente corretta”, ma che non ha niente contro la comunità Lgtb: “Detto questo, non sono sempre allineata al ‘politicamente corretto’: se mi si chiede un’opinione sulle adozioni o sulla pratica dell’utero in affitto, posso pormi delle domande e non essere a favore. Questa non è e non sarà mai una dichiarazione contro la comunità LGBT e i diritti delle persone che vi appartengono e che, anzi, rispetto profondamente. È semplicemente il mio punto di vista su alcuni aspetti della vita. E lo esprimerei anche se avessi un figlio gay, che – sia chiaro – amerei profondamente come qualsiasi altro figlio“.

Per poi proseguire: “Si può non essere d’accordo su tutto senza assolutamente essere omofobi. Io non ho mai ‘strizzato l’occhio’ al pubblico omosessuale perché se lo avessi fatto, non ne avrei avuto rispetto. Sono grata immensamente a tutte le persone che mi hanno sostenuto in questi anni, ma non voglio piacere a tutti i costi. Mentendo a me stessa. Voglio che le persone mi conoscano per come sono veramente“.