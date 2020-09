Menù autunnale per i bambini, dai mille colori e dalle mille proprietà

Variate il menù autunnale per i vostri bambini con i mille colori e le mille proprietà dei cibi di questa stagione per dargli un pieno di benessere e gusto

La stagione autunnale offre una grande varietà di cibi benefici per i bambini ma anche per gli adulti

Il menù autunnale per i bambini

In autunno con il cambio di stagione è importante che i bambini abbiano una alimentazione variegata e legata alla stagionalità: la natura infatti ha predisposto la stagionalità dei cibi e delle loro proprietà in modo da renderli adatti ad quel determinato periodo dell’anno.

Frutta e verdura, ma anche pesci, cereali legumi e frutta secca sono dei concentrati di vitamine, sali minerali, fibre e altri preziosi nutrienti che accompagnano i nostri bimbi nella ripresa della scuola, li aiutano a combattere i primi freddi e a non prendere il raffreddore o qualche altro malanno di stagione. quest’anno poi l‘attenzione ai sintomi di raffreddamento e influenzali sarà maggiore a causa della pandemia e della situazione di emergenza che si vive anche nelle scuole.

Dunque è importante aiutare i nostri bimbi con una sana alimentazione.

Mele, pere, cachi, uva, castagne, broccoli, zucca, arance e tanti altri cibi coloratissimi e dai mille profumi devono essere protagonisti delle nostre tavole. Ma come convincere i più reticenti a mangiare questi cibi?

Innanzitutto variate il menù autunnale dei vostri bambini: la scelta è abbastanza ampia da farci proporre alimenti diversi ogni giorno, oppure cucinati in modo diverso.

I colori sono attraenti per i bambini, un po’ meno lo è la consistenza delle verdure, che non tutti amano. Allora si può provare a creare delle vellutate o dei passati, unendo più sapori oppure scegliendo una sola verdura, da abbinare poi a dei cereali e del parmigiano, con un filo d’olio a crudo e magari dei crostini di pane. Di sicuro presentate in questo modo le verdure avranno un altro sapore!

Per quanto riguarda la frutta, la stagione autunnale offre in primis una varietà di mele e di pere che si prestano benissimo anche alle preparazioni di torte, muffin e biscotti fatti in casa. Allora perché non provare a creare insieme a loro una gustosa e sana torta o dei biscotti che potranno portare anche a scuola come merenda o consumare a casa con del latte o una spremuta di arancia e mandarini per fare un pieno di energia?

Le merendine sono gustose ma anche ricche di grassi cattivi e conservanti e additivi chimici, ecco perché sostituirle con dei dolci fatti in casa quando si può, magari preparati con della frutta fresca, è un consiglio di molti pediatri.

La frutta secca tipica di questo periodo è un altro alimento ricco di proprietà benefiche: mandorle, noci e nocciole contengono minerali e fibre importantissimi per l’attenzione e la concentrazione e per lo sviluppo cerebrale dei nostri bimbi. Se però sono piccoli o non amano mangiare la frutta secca da sola, una alternativa pratica e gustosa può essere quella di preparargli delle barrette energetiche, che potranno portare anche a scuola come merenda, magari aggiungendo del miele e dei cereali, oppure del cioccolato fondente che piacerà di sicuro ai bambini.

Le castagne, il vero simbolo dell’autunno, hanno davvero delle incredibili proprietà: sono piene di minerali come il potassio, e di vitamine, in particolare B2 e PP, che proteggono i tessuti. Ma contengono anche l’amido, che fa parte dei carboidrati complessi dà energia a lento rilascio, ideale per i nostri bimbi sempre in attività. Sono infatti consigliate anche per chi fa sport, ma devono essere consumate cotte e possibilmente lontano dai pasti. E’ consigliato darle dopo i 12 mesi di vita.

Infine citiamo anche il pesce di stagione, dal pesce azzurro come alici, lampuga e muggine ai crostacei come seppie e calamari alle sogliole, orate, spigole e pesce spada. Ognuno di questi pesci contiene nutrienti importantissimi per i bambini, soprattutto l’omega 3.

Molti di questi pesci provengono dal Mediterraneo e quindi possiamo trovarli freschi e a prezzi convenienti. Se i nostri bimbi non amano questo alimento, troverete tantissime ricette per presentarglielo in modo alternativo e più accattivante, dalle polpette alle cotolette, dai primi piatti a base di pesce alle preparazioni da forno.

Insomma sbizzarritevi a trovare insieme ai vostri bimbi il menù più adatto per fare il pieno di energia e salute in questa stagione dai mille colori.

E voi unimamme cosa preparate per i vostri bimbi con i cibi autunnali?

