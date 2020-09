Biberon: quando e perché smettere di usarlo secondo un’esperta

Il biberon è fondamentale soprattutto quando le mamme non possono allattare. Ma non si può usare ad oltranza. Vediamo quando e perché è opportuno smettere di usarlo secondo un’esperta dell’età evolutiva.

Il latte materno è un alimento completo per il neonato, lo protegge dalle malattie più comuni e ne favorisce lo sviluppo sensoriale e cognitivo. L’allattamento al seno inoltre apporta anche molti altri benefici al bambino e alla mamma. Purtroppo in certi casi la mamma si ritrova prima o poi, per un motivo o per un altro, a dover fare uso del biberon. Questo” non deve generare frustrazione o inadeguatezza“, spiega Deborah Auteri, logopedista dell’età evolutiva, sul suo profilo Instagram, ma bisogna affrontarlo con la consapevolezza che rappresenta soltanto una breve fase nell’alimentare il proprio bambino. Ma vediamo perché e quando è opportuno smettere di usarlo

Quando e perché smettere di usare il biberon per la salute del bambino

Sarebbe giusto smettere di usare il biberon quando inizia lo svezzamento, intorno ai sei mesi bisogna iniziare a ridurre il suo utilizzo per poter smettere di usarlo intorno ai 12 mesi, a quell’età non è più consigliabile usarlo ed entro i due anni è assolutamente opportuno eliminarlo. Questo è quanto spiega la Auteri.

LEGGI ANCHE —> 7 CONSIGLI DEGLI ESPERTI PER TOGLIERE IL BIBERON A VOSTRO FIGLIO

I motivi sono diversi: il biberon non supporta infatti il corretto sviluppo

delle strutture muscolari e ossee del viso e della bocca tra questi: labbra, guance, palato, mandibola, sinusale)

tra questi: labbra, guance, palato, mandibola, sinusale) non favorisce una fisiologica e funzionale deglutizione/masticazione

può causare problemi nell’articolazione di alcuni suoni del linguaggio parlato (dislalie).

del linguaggio parlato (dislalie). può causare malocclusioni dentarie

può essere causa di respirazione orale

minaccia la salute dei denti provocando carie precoci

può aumentare la probabilità di obesità nel bambino

nel bambino può generare problemi posturali a carico di mandibola, osso ioide e cervicale

È vero che in certi casi la genetica aiuta molto, ossia non tutti i bambini sono uguali, ma non vale la pena rischiare secondo la logopedista.

LEGGI ANCHE —> PERCHE’ ALLATTARE AL BIBERON NON E’ UNA SCONFITTA

Il corpo umano, spiega la logopedista, quando c’è un problema è molto bravo a compensare e se ci sono delle problematiche che non sono palesi, il nostro corpo fa uno sforzo molto grande per sopperire a queste difficoltà, e in certi casi abbiamo dei problemi che sono riconducibili a questo: quelli posturali, cervicali, visivi, di respirazione secondari associati che noi di solito non attribuiamo a questo.

Con l’allattamento è tutta un’altra cosa, spiega la Auteri, “l’allattamento al seno è una vera palestra per il bambino che deve ciucciare il latte dal seno della mamma. Quei movimenti sono i migliori che si possono fare per favorire lo sviluppo e la crescita delle ossa della faccia e di tutte le competenze di cui abbiamo parlato“.

La direttrice dell’Unicef Henrietta Fore in occasione della settimana mondiale dell’allattamento 2020, ha detto che l’allattamento consente a ogni bambino di iniziare la propria vita nel miglior modo possibile fornendogli i benefici a livello psicologico a livello sanitario e a livello nutrizionale così come alle mamme. L’allattamento è un tipo di alimentazione sostenibile ma pur essendo un processo naturale ha bisogno di sostegno dato che non sempre è facile per le mamme iniziare ad allattare così come proseguire. L’allattamento necessita di servizi di assistenza qualificata, che possono aiutare le donne e le famiglie dando informazioni consigli e rassicurazioni.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Unicef chiedono ai governi di proteggere e promuovere l’accesso delle donne ai servizi di assistenza per l’allattamento per sostenere questa pratica, come abbiamo raccontato nell’articolo “Allattamento al seno: come salvare milioni di bambini“.

Deborah Auteri l’abbiamo conosciuta perché in questi giorni ha lanciato una petizione rivolta alla “presidenza del Consiglio dei Ministri, governo italiano: mascherine trasparenti obbligatorie per insegnanti di scuola materna e nido”. Una petizione che abbiamo firmato e che appoggiamo in toto, consigliando a tutti di firmarla su Change.org.

LEGGI ANCHE —> ALLATTAMENTO: 21 MITI DA SFATARE

Care Unimamme, i vostri bambini hanno usato il biberon? Quando hanno smesso?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.