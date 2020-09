William e Kate con i figli per un film importante e baby George riceve pure un regalo “prezioso”. Le foto.

L’impegno di William e Kate per le cause sociali è noto. Spesso i vediamo in coppia o da soli promuovere iniziative attività di beneficenza per le famiglie, i bambini e per la promozione della salute mentale. Un fronte quest’ultimo in cui è molto attivo il Principe William, mentre di recente abbiamo visto sua moglie Kate impegnata in una iniziativa a favore dei neogenitori che prevede attività di volontariato da parte di altri genitori.

I Duchi di Cambridge ci tengono molto a promuovere i valori della famiglia e tutte le iniziative per sostenerla, che siano a carattere economico, sanitario o sociale. William e Kate prendono molto sul serio i loro impegni di reali e stanno cominciando a coinvolgere anche i loro figli. Di recente tutta la famigliola reale al gran completo ha ricevuto nei giardini di Kensington Palace un importante divulgatore scientifico e naturalista britannico, Sir David Attenborough, per vedere un film documentario e discutere di un importante progetto a tutela dell’ambiente.

Baby George: il regalo e l’impegno di William e Kate per un progetto importante

Sir David Attenborough è un personaggio famosissimo e molto amato nel Regno Unito, divulgatore scientifico, come il nostro Piero Angela, naturalista e documentarista, all’età di 94 anni è ancora molto attivo e i suoi documentari sulla natura sono seguitissimi. Sir David è molto attivo anche in iniziative a tutela dell’ambiente ed è proprio per questo suo impegno che qualche giorno fa è stato ricevuto a Kensington Palace dai Duchi di Cambridge, William e Kate, insieme ai loro bambini. L’incontro è avvenuto nei giardini della residenza reale, come mostrano le foto pubblicate sui social media dall’account Kensington Royal.

Per l’occasione è stata anche la presentazione del film documentario di prossima uscita “David Attenborough: A Life On Our Planet“, che il Principe William e Sir David hanno visto in una sorta di cinema allestito in giardino, all’aperto, come vogliono le norme di sicurezza anti-Covid. Sotto un tendone e seduti su sedie da regista il Duca di Cambridge e Sir David hanno guardato il nuovo documentario che vuole sensibilizzare sulle attualissime tematiche di tutela ambientale. Del resto, entrambi condividono una grande passione per il mondo naturale e la sua salvaguardia e sono entrambi impegnati nelle grandi sfide ambientali che il nostro Pianeta è chiamato ad affrontare.

Tra le iniziative che vedono il Principe William e Sir David Attenborough lavorare uno a fianco dell’altro c’è anche The Earthshot Prize, il premio mondiale per l’ambiente più prestigioso della storia. Annunciato da William come un’ambiziosa serie di sfide per ispirare un decennio di azioni per riparare il pianeta, l’Earthshot Prize vuole creare un una nuova ondata di ambizione e innovazione sulla ricerca dei modi per aiutare a salvare il pianeta. L’obiettivo è quello di motivare e ispirare una nuova generazione di pensatori, leader e sognatori. Con i riconoscimenti dell’Earthshot Prize si vuole premiare il progresso in tutti i settori dell’industria e della società, non solo della tecnologia. I premi potranno essere assegnati a una vasta gamma di individui, team o collaborazioni – scienziati, attivisti, economisti, leader, governi, banche, imprese, città e paesi – chiunque stia dando uno sviluppo sostanziale o un contributo eccezionale per risolvere le nostre sfide ambientali. Come si legge sul sito del premio.

“Le persone possono ottenere grandi cose. E i prossimi dieci anni ci presentano uno dei nostri più grandi test: un decennio di cambiamenti per riparare la Terra“, sono le parole del Principe William, che aveva già annunciato l’Earthshot Prize lo scorso gennaio.

Le sfide ambientali che il premio vuole proporre saranno svelate in alcuni eventi in giro per il mondo. L’obiettivo è quello di dare delle risposte ai maggiori problemi che il Pianeta si trova ad affrontare, tra cui: clima ed energia, natura e biodiversità, oceani, inquinamento atmosferico e acqua dolce. Verrà assegnato un premio prestigioso a 5 vincitori all’anno per 10 anni. Una cerimonia di premiazione annuale si svolgerà in diverse città del mondo, ogni anno tra il 2021 e il 2030. Quindi i vincitori si metteranno al lavoro sulle loro sfide. In questo modo, gli ideatori del premio sperano di essere in grado di fornire almeno 50 soluzioni ai maggiori problemi del mondo entro il 2030.

Dopo la proiezione del film, nei giardini di Kensington Palace, Sir David Attenborough ha incontrato tutta la famiglia del Principe William al completo: la moglie Kate e i figli George, Charlotte e Louis. Insieme, si sono intrattenuti davanti a una panchina del parco, chiacchierando amabilmente. Sir David ha fatto un regalo speciale a George, donandogli il dente di uno squalo gigante, il megalodonte (nome scientifico Carcharocles megalodon), una specie che si è estinta, risalente a quasi 4 milioni di anni fa. Il divulgatore scientifico aveva trovato il dente negli anni ’60, durante una vacanza con la famiglia a Malta. Il dente dello squalo gigante era incastonato nel morbido calcare giallo dell’isola, depositato all’epoca del Miocene, circa 23 milioni di anni fa. Si ritiene che il megalodonte raggiungesse fino ai 15 metri di lunghezza, circa il doppio della lunghezza dello squalo bianco, oggi il più grande squalo vivente.

Che ne pensate unimamme di queste iniziative della Royal Family?

