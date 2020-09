Il Principe William si sbilancia: “le cose si possono aggiustare”

Il Principe William rilascia alcune dichiarazioni circa l’ambiente e la paternità.

Unimamme, sappiamo che il Principe William è sempre stato sensibile alla tutela dell’ambiente. Con la paternità la sua volontà si è perfino rafforzata.

Nel corso di una partecipazione al documentario A Planet for Us All, in onda in Uk in ottobre, il duca di Cambridge si è schierato a favore dell’ambiente.

Anche il Principe William ha sottolineato che non esiste un pianeta B. L’erede al trono d’Inghilterra ha aggiunto che la sua attenzione per il tema ambientale è aumentata dopo la nascita dei suoi 3 figli. “Sono da sempre legato alle tematiche della natura” ha dichiarato “Con la paternità ho un nuovo scopo, ho cambiato ulteriormente punto di vista”.

Il principe William, sostenuto dalla moglie Kate Middleton, ha ribadito il suo lusinghiero impegno: “Il mio obiettivo oggi è lasciare ai miei figli, e in generale a tutta la prossima generazione, un pianeta migliore di quello che ho trovato e di quello che è adesso”.



In a very special documentary, join Prince William on an extraordinary journey to champion global action on conservation and climate change.

Prince William: A Planet For Us All, this October on ITV and @ITVHub.@KensingtonRoyal #APlanetForUsAll pic.twitter.com/vDnAiB33oV

— ITV (@ITV) September 21, 2020