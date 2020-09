“Rido e poi piango”: Filippo Magnini e le prime foto di Mia

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono diventati genitori della piccola Mia. Entrambi sono molto contenti ed hanno pubblicato delle foto con la figlia.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono diventati genitori di Mia solo pochi giorni fa. L’annuncio è stato dato attraverso i loro profili Instagram ed il parto è andato tutto bene.

Una notizia che i fan del nuotatore e dell’ex velina stavano ormai aspettando da alcuni giorni. Per la Palmas si tratta della sua seconda figlia, la prima si chiama Sofia 12 anni, mentre per Magnini è la sua primogenita. Entrambi, dopo qualche giorno hanno pubblicato delle foto e dei teneri messaggi d’amore.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: su Instagram le prime foto con la figlia

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno pubblicato le prime foto insieme alla loro figlia Mia, nata il 25 settembre. I genitori avevano dato annunciato la nascita pubblicando un post dove si intravedeva la manina della piccola, mentre adesso hanno pubblicato due bellissime foto.

Filippo Magnini è diventato papà per la prima volta, su Instagram ha pubblicato una sua foto mentre tiene in braccio la piccola Mia e la guarda con gli occhi pieni d’amore. La toto e molto tenera e la didascalia a correddo della stessa non è da meno: “E io ti guardo per ore ed ore ❤️. Poi apri gli occhietti, mi fissi ed io mi commuovo e piango; poi cambi espressione, sorridi, fai la linguetta e io subito rido e poi piango 😅🥰… Piccola MIA sei un mondo meraviglioso tutto da scoprire ❤️“. Insomma un papà innamorato della sua piccolina.

Anche la neo mamma ha pubblicato una foto con l didascalia: “Il senso della Vita 💖💖. Il nostro sogno diventato realtà 🎀 #Mia (…e quando saremo a casa con Sofia sarà tutto perfetto 💫)“.