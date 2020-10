Come sono i nonni moderni: attivi, dinamici e sempre al fianco dei nipoti.

I nonni sono un pilastro fondamentale della società odierna, per il loro aiuto indispensabile alle famiglie dei figli, per gli insegnamenti che trasmettono ai nipoti e per il baluardo di tradizioni, storia e saggezza che portano con sé. I nonni sono la memoria del nostro tempo, le radici fondamentali per la crescita e lo sviluppo sociale e un porto sicuro a cui approdare.

Molti nonni con le loro pensioni e i risparmi aiutano le famiglie dei figli in difficoltà economica e con lavori precari. Si occupano dei nipoti, andando a prenderli da scuola e passando i pomeriggi con loro mentre i genitori sono al lavoro. Sono un aiuto non solo pratico ma anche morale, con i loro insegnamenti di vita e le loro esperienze. Dopo la Giornata Internazionale delle persone anziane del 1° ottobre, il giorno seguente, 2 ottobre, è la Festa dei nonni, istituita in Italia nel 2005, celebrata in questo mese anche in altre parti del mondo. Una ricorrenza che ci aiuta a ricordare l’importanza dei nonni e a capire come il loro ruolo nella società è cambiato nel tempo. Ecco come sono i nonni moderni oggi: sempre più attivi, dinamici e partecipi nella vita dei loro nipoti.

Nonni moderni: attivi, dinamici e al fianco dei nipoti

I nonni nel tempo hanno assunto un ruolo sempre più attivo nella partecipazione alla vita familiare dei loro figli. Rappresentano un sostegno molto importante alle famiglie, sia economico che pratico, con un contributo importante nell’assistenza, nel cura e nell’educazione dei nipoti. Un ruolo che non si sostituisce ma completa quello dei genitori e che per i bambini e i ragazzi è fonte di inesauribile ricchezza, di esperienze, consigli, racconti e modi di condividere differenti.

Il rapporto dei nonni con i nipoti oggi non è più soltanto quello di secondi genitori più anziani, saggi, comprensivi e indulgenti, ma di veri e propri complici e compagni di giochi che fanno quasi gara con gli zii. I nonni, infatti, nonostante l’età mediamente più avanzata, per il fatto che si fanno figli più tardi, sono in salute e attivi. Gli anziani del nostro tempo fanno sport, viaggiano molto, fanno volontariato, organizzano feste ed eventi, partecipano a numerose attività culturali e sociali. Spesso coinvolgono i nipoti nelle loro iniziative, con un entusiasmo quasi da bambini e i nipoti spesso ricambiano.

Anche dalla parte dei nipoti il rapporto con i nonni è cambiato. Un tempo i nipoti sentivano i nonni più distanti da loro, una generazione troppo lontana, con sensibilità diverse e a rischio di incomprensioni. Oggi, invece, i nipoti sono più in sintonia con i loro nonni e non è raro che ne condividano anche le passioni, come la squadra di calcio per cui fanno il tifo o addirittura il gruppo rock preferito.

A questo proposito, la Maestra Mary ha dedicato una poesia filastrocca ai Nonni Moderni.

Oggi i nonni, nonostante l’età più avanzata sembrano più giovani di un tempo, sono sicuramente più dinamici, più rilassati e meno austeri, più attivi e soprattutto più disponibili a dare il loro contributo anche nelle attività di cura dei bambini, come cambiare un pannolino o spingere la carrozzina. Attività un tempo esclusiva delle madri o al limite delle nonne, nell’aiuto alle figlie appena diventate madri. I nonni moderni sono “multitasking” e nonostante qualche acciacco sono presenti e partecipi alle attività familiari. In caso di genitori separati il loro rapporto con i nipoti è riconosciuto e tutelato dalla legge.

Non mancano comunque gli aspetti più tradizionali: quelli dei nonni saggi consiglieri verso i nipoti, che li aiutano a capire le regole stabilite dai genitori e ad essere più ubbidienti e comprensivi, i nonni che sanno ascoltare e poi ovviamente quelli che viziano i nipoti con qualche caramella o gelato in più. Mentre la cucina casalinga delle nonne è la passione ancora di tanti nipoti, ma anche i nonni sono sempre più bravi ai fornelli.

Insomma, i nonni sono una grandissima risorsa per la famiglia e soprattutto per i nipoti ma anche essere nonni è un vantaggio, aiuta gli anziani a mantenersi attivi, fa bene al loro umore e li aiuta a non pensare agli anni che passano. Fare i nonni ringiovanisce.

