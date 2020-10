Federica Pellegrini posta una foto sibillina sui social e si scatenano le congetture.

Unimamme, in epoca social niente sfugge al controllo dei fan, soprattutto se i nostri vip preferiti tengono aggiornati i loro account.

Federica Pellegrini si tradisce: segnali della gravidanza?

Per esempio in tanti avevano notato degli indizi che facevano presagire la gravidanza, ora confermata di Chiara Ferragni. Oggi invece vi parliamo di Federica Pellegrini, che di recente ha postato una foto dubbia su Instagram.

La campionessa di nuoto ha postato un’immagine in bianco e nero della sua pancia, con l’ombelico in primo piano e la scritta: “Centro nevralgico del nuovo mondo”.

Visualizza questo post su Instagram Centro nevralgico del nuovo mondo Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 1 Ott 2020 alle ore 11:56 PDT

La nuotatrice ha citato una famosa canzone di Jovanotti: “Questo è l’ombelico del mondo”.L’immagine le ha procurato 72 mila Like e più di un migliaio di commenti. In tanti hanno commentato: “Sei incinta?”.

Al che lei ha risposto: “Ma non ho capito una cosa! L’ombelico ce l’hanno solo le donne incinte?”. In realtà però ci sarebbero degli indizi che potrebbero lasciar presagire una possibile gravidanza. La Pellegrini, d’altra parte, non ha mai fatto mistero di voler diventare, un giorno, mamma.

Ultimamente, come dicevamo, ha postato foto che hanno fatto venire più di qualche dubbio ai suoi fans, per esempio c’è quella del primo piano di una mano con un anello, segno che forse le nozze sono in vista. Poi c’è la foto in cui firma un contratto dove la nostra scrive: “Un altro anno insieme… forse l’ultimo… chissà… grazie per essere stati 14anni al mio fianco senza mai avere dubbi…”

Infine, qualche giorno fa, la Pellegrini ha postato un post con la pubblicità di uno yogurt scrivendo: “Nuovo inizio, stesse abitudini. Continuo a nuotare e a prendermi cura del mio corpo“, aggiungendo anche alcuni simboli del biberon. Dopo la fine della storia d’amore con Filippo Magnini ora la nuotatrice è fidanzata con l’allenatore Matteo Giunta.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa immagine e del suo possibile significato?

