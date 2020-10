I nomi femminili con la N, i più belli, significativi e amati tra i bambini

Una lista di nomi femminili con la lettera N per aiutarvi nella scelta del nome per la vostra principessina che sicuramente non vedrete l’ora di conoscere

Che sia un maschietto o una femminuccia, la scelta del nome rimane uno dei momenti più belli della gravidanza per mamma e papà. Se però siete ancora indecisi, ecco una lista che potrà guidarvi nella scelta

I nomi femminili con la N più belli per le bambine

Alcuni di questi nomi hanno origini molto antiche e anche straniere, provate a vedere quali sono i loro significati e trovate quello giusto che vi farà battere il cuore

Nadia o Nadine : sono entrambi della stessa matrice russa che significa “speranza”. L’onomastico si festeggia il primo Dicembre

: sono entrambi della stessa matrice russa che significa “speranza”. L’onomastico si festeggia il primo Dicembre Naike : questo nome fa riferimento alla dea greca della vittoria, Nike. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

: questo nome fa riferimento alla dea greca della vittoria, Nike. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Nancy : nome di origine ebraica che significa “grazia divina, misericordia”. E’ considerato una forma antica del nome Anna, quindi l’onomastico si può festeggiare il giorno di Santa Anna, il 26 Luglio

: nome di origine ebraica che significa “grazia divina, misericordia”. E’ considerato una forma antica del nome Anna, quindi l’onomastico si può festeggiare il giorno di Santa Anna, il 26 Luglio Naomi : nome di origine ebraica che significa “la mia gioia”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

: nome di origine ebraica che significa “la mia gioia”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Natalia o Natalina: nome che viene dal latino e significa “giorno della nascita”. L’onomastico si festeggia il 27 Luglio

Natascia : è la versione italiana del nome russo Natasha che significa “nascita”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre,giorno di Ognissanti

: è la versione italiana del nome russo Natasha che significa “nascita”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre,giorno di Ognissanti Nausicaa : nome che viene dalla mitologia greca e in particolare dall’Odissea di Omero, il suo significato è “creatura del mare”. Festeggia l’onomastico il primo Novembre, giorno di Ognissanti

: nome che viene dalla mitologia greca e in particolare dall’Odissea di Omero, il suo significato è “creatura del mare”. Festeggia l’onomastico il primo Novembre, giorno di Ognissanti Nicole o Nicoletta : sono la versione femminile del nome Nicola che vuol dire “vincitore del popolo”. L’onomastico si festeggia il 6 Marzo

: sono la versione femminile del nome Nicola che vuol dire “vincitore del popolo”. L’onomastico si festeggia il 6 Marzo Nikita : anche questo nome è una variante del nome maschile Nicola e in greco vuol dire “vittoria”. Festeggia l’onomastico il primo Novembre, giorno di Ognissanti

: anche questo nome è una variante del nome maschile Nicola e in greco vuol dire “vittoria”. Festeggia l’onomastico il primo Novembre, giorno di Ognissanti Nives : nome che viene dal latino e significa “neve”. Festeggia l’onomastico il 5 Agosto

: nome che viene dal latino e significa “neve”. Festeggia l’onomastico il 5 Agosto Noemi : nome di origine ebraica che vuol dire “gioia”. Festeggia l’onomastico il 14 Dicembre

: nome di origine ebraica che vuol dire “gioia”. Festeggia l’onomastico il 14 Dicembre Nora :è considerato un diminutivo di Eleonora, nome provenzale che significa “creatura che ha pietà”. Festeggia l’onomastico il 21 Febbraio

:è considerato un diminutivo di Eleonora, nome provenzale che significa “creatura che ha pietà”. Festeggia l’onomastico il 21 Febbraio Norma : nome che viene dal latino, il suo significato è “donna del Nord”. Festeggia l’onomastico l’8 Maggio

: nome che viene dal latino, il suo significato è “donna del Nord”. Festeggia l’onomastico l’8 Maggio Nunzia o Nunziata: sono entrambi nomi che fanno riferimento al momento dell’annunciazione alla Madonna. L’onomastico si festeggia il 25 Marzo.

Ecco quindi i nomi femminili con la lettera N più utilizzati, con i loro significati e le date dell’onomastico.

Scegliendo il nome della vostra piccolina potrete finalmente chiamarla per nome e capire se è quello adatto a lei e a voi.

E voi unimamme che nome avete scelto per la vostra piccolina?

