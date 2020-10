Preparare la borsa per il cambio perfetta per uscire senza pensieri

Preparare la borsa per il cambio perfetta è una cosa indispensabile quando si è fuori e non si ha una sanitaria o un negozio a portata di mano

Che sia autunno, inverno, primavera o estate, ci sono delle cose essenziali da mettere nella borsa per il cambio dei vostri bambini

La borsa per il cambio perfetta per ogni occasione

Se dovete uscire con il vostro bambino/a e non avete tempo per preparare il necessario, potrebbe tornarvi molto utile avere già pronta la borsa cambio perfetta per ogni occasione senza essere troppo ingombrante.

Vediamo quindi quali sono le cose essenziali che dovete avere sempre con voi

innanzitutto i pannolini non possono mancare nella borsa per il cambio. Per capire quanti dovete metterne, fate un calcolo delle ore che starete fuori casa e di quanti più o meno ne consuma il bimbo/a in quel lasso di tempo, poi aggiungetene qualcuno per le emergenze.

non possono mancare nella borsa per il cambio. Per capire quanti dovete metterne, fate un calcolo delle ore che starete fuori casa e di quanti più o meno ne consuma il bimbo/a in quel lasso di tempo, poi aggiungetene qualcuno per le emergenze. Il fasciatoio portatile lo trovate nelle borse per il cambio in vendita, oppure potete procurarvene uno che vi sarà molto utile quando dovrete cambiare il vostro bimbo in auto o in qualche bagno pubblico sprovvisto di fasciatoio. In alternativa andranno bene anche le traversine.

lo trovate nelle borse per il cambio in vendita, oppure potete procurarvene uno che vi sarà molto utile quando dovrete cambiare il vostro bimbo in auto o in qualche bagno pubblico sprovvisto di fasciatoio. In alternativa andranno bene anche Un rotolo di sacchettini per riporre i pannolini sporchi. Ne esistono alcuni profumati in commercio, ma anche dei semplici sacchetti per immondizia andranno benissimo per le occasioni in cui non avete modo di gettare i pannolini.

per riporre i pannolini sporchi. Ne esistono alcuni profumati in commercio, ma anche dei semplici sacchetti per immondizia andranno benissimo per le occasioni in cui non avete modo di gettare i pannolini. Le salviette imbevute . Questo è un oggetto essenziale, sia per il cambio che per pulire i bimbi quando non si ha a disposizione un posto per lavarli.

. Questo è un oggetto essenziale, sia per il cambio che per pulire i bimbi quando non si ha a disposizione un posto per lavarli. Le bavette. Se ne avete qualcuna macchiata o che non utilizzate più, potete lasciarla nella borsa e andrà bene anche nel caso in cui dovreste dimenticarvi di prenderla quando uscite.

Un cambio completo . Ovviamente il cambio sarà adeguato alla stagione, ma anche in questo caso se avete in casa vestitini che non utilizzate più, body con qualche macchia, potete lasciarli nella borsa del cambio e andranno bene per le emergenze, poi potete metterne anche uno che vi piace se avete tempo di preparare la borsa con calma.

. Ovviamente il cambio sarà adeguato alla stagione, ma anche in questo caso se avete in casa vestitini che non utilizzate più, body con qualche macchia, potete lasciarli nella borsa del cambio e andranno bene per le emergenze, poi potete metterne anche uno che vi piace se avete tempo di preparare la borsa con calma. Creme per il cambio o idratanti . Se utilizzate dei prodotti specifici potete vedere se in commercio esiste un formato ridotto da tenere nella borsa, se invece avete ricevuto dei campioncini omaggio di varie marche, sono perfetti da inserire anche nelle tasche ed ingombrano pochissimo.

. Se utilizzate dei prodotti specifici potete vedere se in commercio esiste un formato ridotto da tenere nella borsa, se invece avete ricevuto dei campioncini omaggio di varie marche, sono perfetti da inserire anche nelle tasche ed ingombrano pochissimo. Un kit di primo soccorso : cerotti, disinfettante, forbicine e tutto quello che pensate vi possa servire in caso di emergenza, utilissimo soprattutto per i bimbi che camminano. Se poi il vostro bimbo/a prende delle medicine specifiche o delle vitamine, ricordatevi sempre di portarle con voi quando dovete stare fuori per diverse ore.

: cerotti, disinfettante, forbicine e tutto quello che pensate vi possa servire in caso di emergenza, utilissimo soprattutto per i bimbi che camminano. Se poi il vostro bimbo/a prende delle medicine specifiche o delle vitamine, ricordatevi sempre di portarle con voi quando dovete stare fuori per diverse ore. Un ciuccio di scorta, possibilmente con una catenella, che vi salverà quando il vostro si sporcherà inesorabilmente e sarà l’ora della nanna.

di scorta, possibilmente con una catenella, che vi salverà quando il vostro si sporcherà inesorabilmente e sarà l’ora della nanna. Un cappellino e dei guantini . Con questo clima incerto, può tornare utile avere un cappellino adeguato alla stagione e delle muffole o dei guantini per i più piccoli che stanno nel passeggino.

. Con questo clima incerto, può tornare utile avere un cappellino adeguato alla stagione e delle muffole o dei guantini per i più piccoli che stanno nel passeggino. Un giochino con cui intrattenere i piccoli se dovete stare fuori per diverse ore

Ecco dunque il necessario che dovete avere nella vostra borsa del cambio per essere pronte a qualsiasi evenienza. Un ultimo suggerimento è quello di scegliere una borsa congeniale al vostro stile, in modo da poterla indossare facilmente e magari metterci dentro un borsello con le vostre cose per non appesantirvi troppo con un’altra borsa.

Esistono anche delle borse con inserti termici e spazio per biberon o termos, un unico bagaglio insomma dove potrete mettere anche il necessario per la pappa o la poppata del vostro bimbo ed avere sempre tutto a portata di mano.

E voi unimamme avete una borsa cambio perfetta per ogni occasione?

