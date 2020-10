Trapianto da record a Bari: protagonisti due fratelli molto speciali

Un ragazzino di 13 anni ha aiutato il fratello malato di leucemia con un’azione importante.

Unimamme, oggi vi raccontiamo una bella storia di solidarietà tra fratelli in difficoltà.

Trapianto da primato in Italia: la storia di due fratelli

La vicenda è avvenuta al Policlinico di Bari che ora può vantare un primato.

Il paziente è un ragazzo di 16 anni affetto da leucemia linfoblastica acuta in recidiva. Dopo le prime cure i medici hanno ritenuto che fosse necessario un trapianto allogenico di midollo osseo.

Il donatore per questo ragazzo è il suo fratellino 13enne. “Abbiamo effettuato al Policlinico il primo trapianto con un paziente e un donatore entrambi in età pediatrica” hanno annunciato il professor Pellegrino Musto, direttore dell’unità operativa di ematologia e trapianto dove si è svolto il trattamento, Nicola Santoro, direttore dell’oncoematologia pediatrica del Policlinico, ePaola Carluccio, responsabile del programma trapianti.

Il trapianto ha avuto successo. “La procedura è stata ben tollerata, il paziente è stato dimesso e nei prossimi mesi, si potranno valutare gli effetti del trattamento sulla malattia“. In questo modo il policlinico di Bari diventa uno dei rari centri in Italia del Sud che effetua trapinti per tumori in età infantile e adolescenziale.

Presso il Policlinico di Bari si affettuano 50 trapianti da donatore, chiamati allogenici o utilizzando le cellule del paziente stesso (autologhi). Questo trapianto ha coinvolto un vasto team di specialisti tra anestesisti, radioterapisti e perfino ematologi dell’ospedale di Brindisi dove è stata effettuata la radioterapia total body, il centro trasfusionale e l’l’Associazione italiana contro le leucemie e i linfomi di Bari che ha sostenuto la famiglia dei ragazzi.

Unimamme, cosa ne pensate di quanto raccontato su Bari Today? Noi vi lasciamo con un triplo trapianto di reni da primato.

