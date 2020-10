Bambino di 4 anni sconfigge leucemia: incredibile numero di chemio fatte

Santiago Morales è un bambino di 4 anni che ha battuto un terribile male lottando a lungo.

Unimamme, oggi vi parliamo dell’incredibile storia di un bambino che ha sconfitto una bruttissima malattia dopo una lunga battaglia e che può essere di esempio per molti.

Bambino sconfiggge un terribile male: la sua storia

Stiamo parlando di Santiago Morales, un bimbo che ora ha 4 anni e che era stato sempre sano e vivace, fino al gennaio del 2020, quando gli è stata diagnosticata una leucemia.

LEGGI ANCHE: BAMBINO DI 10 ANNI GUARISCE DALVIRUS “ORA SCONFIGGERO’ ANCHE IL CANCRO”

La mamma Andrea Morale aveva detto: “era un bimbo molto attivo, correva con me per 45 minuti”. Secondo l’Istituto Nazionale del cancro la leucemia è il cancro più diffuso tra i bambini. A causa delle restrizioni dovute alla Covid 19 i genitori del bambino non hanno potuto restare in stanza con lui, mentre affrontava il suo percorso che quindi il piccolo ha dovuto condurre praticamente da solo.

LEGGI ANCHE: BAMBINA DI 12 ANNI CON UN CANCRO TERMINALE è STATA OPERATA E STA BENE

Santiago ha affrontato 8 mesi di cure, 93 cicli di chemioterapia e 30 giorni di degenza in ospedale. Nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, il bimbo ha superato tutto.

Ora suo padre, Ricardo Morales, ha commentato: “siamo in una fase in cui non si può credere che il trattamento sia finito completamente, che non dovrà più fare chemioterapia, che non soffrirà più, che non piangerà più, che è del tutto fuori dalla malattia”.

LEGGI ANCHE: “NATA DUE VOLTE” BAMBINA CON UN TUMORE VIENE OPERATA E RIMESSA IN UTERO

Santiago è in remissione e dovranno trascorrere ancora 2 anni prima di poter dire che il piccolo è libero dal cancro. A questo proposito vi ricordiamo la vicenda di una bimba di 4 anni uscita dal cancro grazie alla chemio e a una favola scritta dai genitori.

Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda narrata su Telemundo? Noi vi lasciamo con un intervento unico per una bimba di 9 anni con un tumore osseo.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS