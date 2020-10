Il museo non è più un luogo asettico, come una volta, oggi può offrire molto ai bambini. Ecco 5 buoni motivi per visitarlo con i vostri bambini.

Agli occhi di molti i musei e bambini non sono proprio un binomio perfetto ma non è così. Una visita al museo o una mostra d’arte possono trasformarsi in qualcosa di indimenticabile per i bambini e possono essere una soluzione in una giornata uggiosa.

I Musei non sono più quelli di una volta, di quando noi eravamo ragazzi, dei luoghi polverosi non adatti ai bambini. Già già da diversi anni anche in Italia, i musei finalmente si sono aperti anche ai bambini, con percorsi studiati ad hoc per loro, degli spazi a loro dedicati, delle attività ludiche e talvolta percorsi multisensoriale o l’utilizzo di apparecchi multimediali per le collezioni esposte. Divenendo da luoghi asettici e silenziosi a luoghi di sperimentazione.

Eppure molti genitori ancora hanno molti timori a fare con i propri bambini esperienze di questo tipo. Forse per la loro esperienza al museo da piccoli fanno fatica a vedere questa esperienza come potenzialmente emozionante.

L’Italia possiede un enorme ricchezza artistica e culturale che rischia di rimanere soltanto un potenziale inespresso se non esiste una valida offerta di mediazione culturale.

Secondo uno studio condotto da Emma Nardi, docente di pedagogia sperimentale presso la facoltà di scienze della formazione dell’università di Roma Tre e fondatrice nel ’94 del centro di didattica museale, i cui risultati sono stati pubblicati nel testo “musei e pubblico. Il rapporto educativo del 2001“: la scuola e la famiglia sono le principali fonti di condizionamento culturale che spingono poi il pubblico adulto a frequentare il museo. Alla base della fruizione museale in età adulta c’è una fruizione avvenuta in età scolastica che ha influenzato atteggiamenti futuri dell’adulto.

5 buoni motivi per andare al museo con i vostri bambini

per farli avvicinare all’arte: dalla pittura alla scultura o alle invenzioni. Talvolta i maestri fanno odiare le visite ai musei ma oggi sono davvero moltissimi i percorsi che cercano di renderla più interessante: con laboratori adatti anche ai più piccoli in modo che l’arte possa apparire piena di vita. Quando finisce l’attenzione è meglio uscire senza insistere Stimolare la creatività: andare al museo può essere un’ispirazione per i bambini che subito dopo spesso hanno voglia di disegnare, colorare e sperimentare. Un museo rende interessante quello che si studia a scuola: spesso sui libri materie come l’arte appaiono noiose, in un museo invece prendono vita Per fargli conoscere la nostra storia,le persone importanti nel nostro passato e trasmettergli i nostri interessi Per educarli alla bellezza al valore grandissimo che ha e a imparare a riconoscerla Dedicarsi un po’ di tempo e divertirsi insieme: i musei organizzano mostre interattive, laboratori, favole ambientate, percorsi sensoriali per far divertire i bambini e i loro genitori!

Care unimamme cosa ne pensate di questi consigli di vacanze conlavaligia e di viaggiebaci? Personalmente ho avuto con i miei figli delle esperienze davvero entusiasmanti nei musei, si sono divertiti tanto loro ma mi sono divertita tanto anche io!