A quanto pare Ilary Blasi ha in serbo qualche novità per i suoi fan che volevano rivederla in televisione, ma cosa ne pensa Totti?

A quanto pare la regina di casa Totti è il pole position per un nuovo interessante progetto televisivo.

Come si sa la famiglia romana è molto apprezzata dal pubblico e in molti si chiedevano se Ilary fosse pronta a un nuovo ritorno nel piccolo schermo.

La showgirl da circa un anno si è allontanata un pò dallo showbuisness, abbandonando prima la conduzione de le Iene, ora passata alla collega Alessia Marcuzzi e poi quella del Grande Fratello Vip, condotto adesso da Alfonso Signorini.

Ma ci sono tanti fan che non vedevano l’ora di vederla nuovamente in televisione.

E a quanto pare, il loro desiderio sarà esaudito. In ogni caso Ilary ha cercato di mantenere un filo con i suoi follower proprio attraverso i social, rendendosi protagonista di divertenti sketch con il marito Francesco, come ad esempio quando gli ha annunciato che una donna di casa era incinta.

Lo scherzo faceva leva sul fatto che Totti ha sempre dichiarato di volere una famiglia numerosa, trovando però recalcitrante la Blasi che ha detto più volte che per lei tre è il numero perfetto.

Ilary Blasi, nuovi progetti in vista: cosa ne pensa Totti?

Ma come si è scritto sopra, molti suoi fan non dovranno aspettare molto per vederla di nuovo in televisione.

Infatti pare che Ilary sarà la nuova conduttrice de l‘Isola dei famosi, il reality che mette alla prova vari personaggi noti dello spettacolo su un’isola deserta.

Agli inizi, la trasmissione ha esordito su Rai 2 condotto da una giovane Simona Ventura, ora è passato sui canali Mediaset e così a condurlo pare che ci penserà proprio la bella Ilary.

Totti, dal canto suo, ha sempre appoggiato le avventure lavorative della moglie che in questi anni si è cimentata in diverse cose.

Del resto i due sono una coppia davvero affiatata e sembra che il tempo non scalfisca minimamente il loro rapporto.

Tra l’altro Ilary di recente ai suoi fan ha confessato in che modo chiama privatamente Francesco, cosa che ha mandato in visibilio i follower.

Insomma casa Blasi-Totti è sempre molto apprezzata, anche da coloro che non erano propriamente tifosi della Roma.

I due con la loro simpatia e trasparenza sono sempre riusciti a conquistare, negli anni, il cuore dei loro fan.

Tanto che adesso si parla di voler fare una serie televisiva proprio sulle loro dinamiche familiari.

Del resto se sui social e in televisione si mostrano in questo modo, chissà cosa possono fare tra le mura della loro casa insieme anche ai tre figli: Christian, Chanel e Isabel.

E voi unimamme eravate a conoscenza di questo nuovo impegno lavorativo di Ilary?

