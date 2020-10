Gerry Scotti diventa nonno, svelato il sesso del bebè: l’annuncio

Gerry Scotti ha annunciato che la sua famiglia presto si allargherà. Il re dei quiz è super felice e non vede l’ora di “rimbambirsi come i suoi amici”.

Uno dei presentatori televisivi italiani più amati dal grande pubblico è sicuramente Gerry Scotti. Il conduttore con i suoi programmi d’intrattenimento allieta milioni spettatori. Adesso è impegnato con due quiz televisivi: “Chi vuol essere milionario” e con “Caduta Libera“.

Il conduttore in una recente intervista che andrà in onda tra poche ore ha voluto condividere una bellissima notizia con tutti i suoi fan che riguarda la sua famiglia.

Gerry Scotti: emozionato a Verissimo annuncia che la famiglia si allarga

Gerry Scotti, 64 anni, sta per diventare nonno: “Per voi resterò sempre lo zio Gerry, ma tra poco in famiglia sarò il nonno“. La notizia l’ha data lui stesso durante l’intervista a Silvia Toffanin durante il programma Verissimo. Durante l’intervista, che ancora non è andata in onda, Gerry Scotti ha dato l’annuncio in modo molto divertente, spiegando che suo figlio Eduardo e la moglie hanno fatto durante il lockdown, quello che avrebbero dovuto fare tutti gli italiani: “cercare di avere un figlio“.

Il re dei quiz ha poi raccontato come Eduardo gli ha detto che diventerà nonno: “Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Sono molto felice per loro”.

Il futuro nonno è molto contento e vorrebbe almeno tre nipoti, ma ricorda che è una decisione, che giustamente dovranno prendere i genitori: “Ho solo un cruccio però. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo“.

Ha anche svelato il sesso; una bambina, ma il nome non è ancora stato scelto. Gerry è molto legato al figlio che dopo gli studi a Milano ha deciso di trasferirsi a Los Angeles per intraprendere la strada della regia. I due hanno condotto anche un’edizione del Guinnes dei Record insieme.

Gerry ha poi raccontato di che nonno sarà: “Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza“.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia? Noi auguriamo ogni bene a tutta la famiglia.

