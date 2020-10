Mal di testa in gravidanza, quali rimedi adottare per alleviarlo?

Per il mal di testa in gravidanza meglio adottare rimedi naturali e avere uno stile di vita sano, evitando i medicinali se è possibile

Il mal di testa in gravidanza è una condizione comune a molte donne ma ci sono alcuni rimedi naturali che possono alleviare questo fastidio

I rimedi per il mal di testa in gravidanza

L’emicrania per la donna in dolce attesa è causata da diversi fattori: ansia, stanchezza, anemia, aumento della pressione sanguigna e aumento di estrogeni e altri ormoni della gravidanza sono solo alcune delle cause del mal di testa in gravidanza.

La medicina sconsiglia l’utilizzo di farmaci in gravidanza che non siano necessari o legati a condizioni cliniche particolari.

Soprattutto bisogna evitare le cure fai da te e parlare sempre con il proprio medico della propria condizione e degli eventuali cambiamenti.

Ci sono però alcuni rimedi che possono essere adottati e che dovrebbero alleviare o far scomparire il fastidioso mal di testa durante la gravidanza.

provate a fare degli impacchi caldi o freddi . Caldi se soffrite di sinusite o se volete rilassare i muscoli, freddi alla base del collo o sulla fronte perché hanno un effetto vasocostrittore e riduce infiammazione e dolore .

. Caldi se soffrite di sinusite o se volete rilassare i muscoli, freddi alla base del collo o sulla fronte perché hanno un effetto vasocostrittore e riduce infiammazione e dolore . Massaggiatevi il viso, le tempie o fatevi massaggiare alla base del collo. Avrete un rapido sollievo e vi sentirete più rilassate.

il viso, le tempie o fatevi massaggiare alla base del collo. Avrete un rapido sollievo e vi sentirete più rilassate. Riposatevi distese, possibilmente al buio e in una stanza silenziosa.

distese, possibilmente al buio e in una stanza silenziosa. Cercate di seguire una dieta bilanciata, di idratarvi molto e assumere cibi ricchi di ferro, potassio, acido folico e poveri di zuccheri. La cattiva digestione potrebbe essere causa di mal di testa.

Alcuni cibi in particolare sono sconsigliati in caso di mal di testa: cioccolato, crostacei, alcool, yogurt e formaggi stagionati, carni conservate, nocciole e arachidi.

in particolare sono in caso di mal di testa: cioccolato, crostacei, alcool, yogurt e formaggi stagionati, carni conservate, nocciole e arachidi. Cercate di evitare fonti di stress, di non stancarvi troppo e di fare una attività fisica moderata se non ci sono particolari controindicazioni, anche le passeggiate all’aria aperta vi faranno benissimo.

se non ci sono particolari controindicazioni, anche le passeggiate all’aria aperta vi faranno benissimo. Prendete tisane naturali con azione specifica sul mal di testa. Alcune erbe hanno proprietà calmanti, l’echinacea e la melissa per esempio, ma parlatene sempre con un erborista o un esperto per sapere quali sono quelle consentite in gravidanza.

con azione specifica sul mal di testa. Alcune erbe hanno proprietà calmanti, l’echinacea e la melissa per esempio, ma parlatene sempre con un erborista o un esperto per sapere quali sono quelle consentite in gravidanza. Se i rimedi naturali non vi hanno dato sollievo, potete parlare con il vostro medico e valutare con lui l’assunzione di paracetamolo, uno dei pochi farmaci consentiti in gravidanza, o altro tipo di cura.

Se troverete sollievo con questi rimedi naturali, allora il mal di testa era legato alle principali cause descritte sopra.

Se invece notate dei peggioramenti o l’associarsi di altri sintomi come il gonfiore agli arti, i dolori all’addome, i capogiri, sappiate che questi possono essere campanelli di allarme per la preeclampsia o altre condizioni cliniche che vanno immediatamente curate per evitare danni a voi o al bambino.

Unimamme, voi come avete curato il vostro mal di testa durante la gravidanza?

