Il caso di un bambino ancora molto piccolo che si è perso in una grande città.

Unimamme, oggi vogliamo raccontarvi l’incredibile storia di un bambino che ha incontrato un fidato amico in un momento difficile.

Un quattrozampe al posto giusto nel momento giusto

Sappiamo che i cani sono gli amici fedeli dell’uomo e uno di essi si è dimostrato proprio tale.

Questa infatti è la storia di un bambino, ancora molto piccolo, che si è perso per le strade di una città grande come St. Louis.

Il fatto è accaduto il 1 ottobre quando Taylor Kh’amorion è stato avvistato mentre camminava da solo, per strada, in pigiama. In realtà Taylor non era completamente solo, perché insieme a lui c’era un bel pitbull.

Il bambino, in qualche modo, era riuscito a uscire da solo dalla casa del padre e vagava senza meta. Erano le 8 del mattino e non si sapeva da quanto il piccolo fosse fuori. Una vicina, una donna, l’ha notato e ha avvisato la polizia “sembrava ben curato, era pulito, solo non aveva le sue scarpe”.

Vicino a lui c’era un cane che sembrava fargli da guardia finché non fosse tornato a casa sano e salvo.La vicina, prendendo a cuore la sorte del bimbo, ha bussato a ogni porta. Alla fine il padre di Taylor ha riconosciuto il figlio da un messaggio pubblicato sui social media e i due si sono ricongiunti.

A quanto pare, nel frattempo, Taylor e il cane avevano fatto amicizia, tanto che il piccolo continuava a ripetere “cucciolo”. Ora il dipartimento di polizia di St. Louis sta pensando di adottare il cane randagio che ha aiutato il bambino.

Unimamme, cosa ne pensate di questa vicenda di cui si parla su Fox News 2? Noi vi lasciamo con la vicenda di un bimbo che aveva un tumore al cervello ed è stato salvato da un cane.

