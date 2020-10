Beatrice Valli e Marco Fantini hanno festeggiato il battesimo della figlia Azzurra.

Unimamme, per la famiglia di Beatrice Valli e Marco Fantini è arrivato un momento molto speciale, quello del battesimo di Azzurra, la loro piccolina.

Festa per Beatrice Valli e la sua famiglia

E così per Azzurra è arrivato il battesimo e per festeggiare i genitori hanno realizzato una giornata molto particolare.

La mamma e il papà di Azzurra hanno pensato a una festa country chic dove tutti e tre i figli della coppia: Alessandro, Bianca e Azzurra vestivano di bianco.

Il battesimo si è svolto il 10 ottobre, ma solo ieri la mamma Beatrice Valli ha voluto condividere le splendide foto della festa scrivendo questo messaggio: “Metteremo tante altre foto che abbiamo fatto, davvero stupende !!

Ma volevo ringraziare di cuore tutte le persone che sono venute oggi in questo giorno speciale per noi!!

E la fa fantastica @farinagiorgi che riesce sempre a realizzare le mie bizzarre idee 😂🙏❤️”.

Le immagini hanno ottenuto 246 mila immagini.

Papà Fantini ha commentato: “una giornata speciale”. A partecipare alla festa c’era la zia, ex tronista, Ludovica Valli, che in settembre ha annunciato la sua gravidanza. Oltre a lei c’erano gli amici più cari. Beatrice Valli, per l’occasione, indossava un vestito chiaro dal motivo floreale, mentre Marco Fantini era in grigio.

Per tutti c’era una torta decorata a 3 piani, lecca lecca per i bambini e infine palloncini colorati. Beatrice Valli e Marco Fantini si sono conosciuti nel programma televisivo Uomini e Donne e si sposeranno presto, il matrimonio infatti è stato rimandato a causa della pandemia.

Unimamme, a voi sono piaciute queste immagini? Noi vi lasciamo col battesimo di Isabel Vieri.

