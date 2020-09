Beatrice Valli su Instagram “attacca” le donne senza figli: è polemica

Beatrice Valli su Instagram parla delle donne che non anno figli accusandole di lamentarsi più del dovuto. Tante le polemiche per l’influencer.

Nuove polemiche per l’influenecr Beatrice valli che a seguito di una rase ha scatenato gli utenti che la seguono e non sono quelli. In poche ore è diventata di tendenza su Twitter. Lei si scusa e spiega il perchè della frase che non è andata giù ai suoi followers.

LEGGI ANCHE: MATTEO SALVINI VOLEVA FARE IL TENERO PAPA’ MA LA FOTO SCATENA LE POLEMICHE

Per chi non la conoscesse, Beatrice Valli, è una delle influencer più cliccate e seguite. A 25 anni ha tre figli, il primo Alessandro avuto quando aveva 17 anni con un calciatore Nicolas Bovi. Mentre le ultime due, Bianca e Azzurra, da Marco fantini, l’ex tronista di Uomini e Donne che lei è andata a corteggiare durante il programma.

Beatrice Valli su Instagram parla delle donne senza figli: poi chiede scusa

Tutto è iniziato quando Beatrice Valli, rispondendo ad una domanda, ha detto una frase poco felice sulle donne senza figli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto su Instagram: “Quando le donne senza figli mi dicono: ‘sono stanca’, non oso immaginare con tre figli cosa possano dire”, è stata la risposta della Valli.

Una frase che non è piaciuta a molti utenti i quali si sono scagliati contro di lei ricordandole che ognuno può essere stanco in modo diverso: “Grazie Bea Valli per averci ricordato che una donna ha diritto di essere stanca SOLO se ha dei figli (possibilmente almeno). Chi studia, lavora, si occupa della propria casa o qualsiasi altra cosa che non sia fare la mamma, ovviamente si riposa. Sceme noi, grazie davvero”.

LEGGI ANCHE: NEOMAMME VIP FELICI DOPO IL PARTO: DA BEATRICE VALLI A COSTANZA CARACCIOLO

C’è poi anche chi le ha scritto: “Bea Valli facciamo uno scambio allora: lavora 7/7, 7h/10, occupati della casa,della famiglia e dei genitori anziani che non possono permettersi una badante ma che non possono comunque essere lasciati soli. Io mi occupo dei tuoi 3 bambini su un lettino a Forte dei Marmi, che dici?”.



La Valli ha risposto alle accuse che le sono state fatte scusandosi pubblicamente attraverso delle stories pubblicate sul suo profilo Instagram: “Mi scuso perchè molte di voi hanno travisato la storia dove dicevo che solo le donne con i figli sono stanche“.

Affermando poi che non aveva intenzione di dire questo: “Ero ironica, ma allo stesso tempo so che non è stato carino perchè vi siete offese in tante. Non ho screditato nessuno. Da parte mia non ho voluto puntare il dito conto chi non ha figli, ci mancherebbe. La cosa che ho detto è che ci sono tante donne, tante persone che si lamentano di essere stanche, soprattutto nel nostro mondo, quando alla fine abbiamo un bellissimo lavoro, amiamo quello che facciamo, so che è impegnativo però vi assicuro che quando hai una famiglia da gestire è ancora peggio”.

LEGGI ANCHE: THE POZZILIS FAMILY, ALICE E LA POLEMICA SOCIAL: LE SCUSE CON UN “MA”

La Valli ha poi concluso dicendo che c’è anche chi le ha augurato cose bruttissime e che lei a chi l’ha criticata, ma senza offese, ha anche risposto privatamente.

Visualizza questo post su Instagram Buon ferragosto da tutta la nostra FAMIGLIA ⛱❤️ #ferragosto2020 #family Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice) in data: 15 Ago 2020 alle ore 2:23 PDT

Voi unimamme cosa ne pensate delle parole di Beatrice Valli? A chi date ragione?