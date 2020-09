Ludovica Valli l’ex tronista su Instagram: “Ti aspettiamo anima mia”

Ludovica Valli fa su Instagram un annuncio molto importante che cambierà la sua vita. Un video molto bello in riva al mare con il compagno.

L’ex tronista di Uomini e Donne, il programma che ormai da diversi anni va in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, Ludovica Valli, ha dato un annuncio che ha fatto molto piacere ai suoi numeri fan.

Dopo la partecipazione al programma, la Valli ha trovato l’amore con il compagno Gianmaria Di Gregorio e con un video molto tenero ha annunciato di essere super felice perchè è in dolce attesa.

Ludovica Valli è incinta, l’ex tronista lo rivela in un video

Ludovica Valli è in dolce attesa, l’influencer aspetta il suo promo figlio dal compagno Gianmaria De Gregorio. L’annuncio è stato dato attraverso Instagram, come hanno fatto in molti, con una lunga didascalia che è un riassunto della sua vita partendo da quando era bambina per poi arrivare ad adesso che sta per diventare mamma: “La bambina che scappava di casa, la ragazzina che prendeva un aereo solo andata per Formentera, la ragazza delle ‘sei di mattina’, che a 18 anni approdava in tv ed ha vissuto altissimi e bassissimi. La piccola donna che ha cambiato città per amore e poi ha pianto per amore, ha cercato l’amore strappandosi anche il cuore da petto“.

Per poi continuare: “La donna che ha preso la sua vita, l’ha distrutta e poi ha edificato castelli di sabbia crollati e poi ricostruiti fino a costruire quella che oggi è una vita nuova … quella bambina, quella ragazzina, quella donna sono sempre io e oggi io, proprio io, realizzo uno dei miei sogni più grandi con il mio amore grande accanto a me sempre, quella bambina ora ha una casa da cui non vuole scappare, un amore vero e un cuore in più che batte dentro di se, ti aspettiamo anima mia”.

Ludovica Valli e Gianmaria De Gregorio sono una coppia dal 2019, lui è un imprenditore. Per chi non lo sapesse, Ludovica è la sorella di un’altra influencer e che aveva partecipato al programma di Canale 5, Beatrice Valli.

Ancora non si sa il nome ed il sesso del bambino, ma siamo sicuri che a breve Ludovica condividerà anche queste notizie con i suoi fan. Numerosi sono i messaggi di auguri e di congratulazioni che la coppia ha ricevuto. I due vivono insieme a Milano, anche se per il momento lui viaggia molto per lavoro. Proprio per questo non hanno ancora pensato al matrimonio, ma staremo a vedere.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia? Vi ricordavate di Ludovica che del programma scelse Fabio Ferrara?