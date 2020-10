Can Yaman, sapevate che cosa faceva prima di diventare un attore?

L’attore Can Yaman svela il suo passato su Chi in una lunga intervista.

Unimamme, l’attore molto amato Can Yaman ha deciso di parlare un po’ di sé e del suo passato.

Can Yaman: la sua storia

Can Yaman è un attore di origine turca che ha ottenuto il successo tramite alcune serie tv come: Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Daydreamer – Le ali del sogno.

Ora l’attore ha rivelato un po’ di sé e del suo passato in una lunga intervista su Chi, in edicola domani 14 ottobre. Yaman ha svelato che prima di diventare attore il suo sogno era un altro. Voleva infatti diventare avvocato e per questo ha studiato giurisprudenza.

“Ho anche esercitato per qualche tempo nei tribunali per seguire le orme di mio padre e perché ho sempre avuto un forte senso di giustizia“ ha dichiarato al settimanale di Alfonso Signorini. Yaman ha parlato anche della sua famiglia e della sua situazione economica, che non era proprio florida.

“I miei genitori non avevano tante possibilità e io mi sono impegnato tantissimo, cercando di ottenere sempre borse di studio. Abbiamo attraversato alti e bassi, ma mi hanno sempre trasmesso valori importanti, che è quello che conta. Poi, però, ho scelto di seguire la mia vera passione: la recitazione”.

Visualizza questo post su Instagram ANTEPRIMA COVER “CHI”, CAN YAMAN: «VI SVELO TUTTI I MIEI SEGRETI»- Il sex symbol si racconta in esclusiva a “Chi”. L’intervista e gli scatti senza veli saranno sul numero in edicola da domani, mercoledì 14 ottobre. • • • • #canyaman #solosuCHI #chimagazineit Un post condiviso da (@chimagazineit) in data: 13 Ott 2020 alle ore 4:00 PDT

Qualche giorno fa, in un’intervista a Verissimo aveva confessato di essere single e che per lui l’amore è molto importante. Per il momento però non si sente ancora pronto a diventare padre. Al momento l’attore è in trattativa per il nuovo film di Ferzan Ozpetek.

Unimamme, cosa ne pensate delle sue parole riportate su Di Lei? Noi vi lasciamo con un bambino povero che riceve un dono che gli salva la vita.

