Sotto accusa le mascherine trasparenti che si usano in tv in molti programmi. Gli esperti esprimono i propri dubbi.

In questi ultimi giorni per permettere la presenza del pubblico in alcuni programma televisivi si fa ricorso alle mascherine trasparenti.

Le mascherine però non vanno bene ed il Comitato tecnico scientifico vuole vietarne l’uso durante tutte le trasmissioni perchè non sono considerate delle vere e proprie mascherine.

Mascherine trasparenti n tv, lo stop degli esperti: “Sono pericolose e sono di cattivo esempio”

Sia in Rai e sia in Mediaset il pubblico presente in studio o gli inviati indossano molto spesso queste mascherine trasparenti. Gli segue il programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne” le conosce bene in quanto sono indossati da molti dei protagonisti e da parte del pubblico. Queste mascherine sono fatte completamente di plastica e permettono di vedere il viso di chi le indossa.

Per gli esperti del Cts “non vadano nemmeno considerati mascherine. Si tratta piuttosto di schermi, che per questo non sono sicuri. Il pannello trasparente infatti è distanziato dal volto e quindi non protegge davvero naso e bocca dall’ingresso dei droplet. Stesso discorso vale per l’uscita di eventuali goccioline che trasportano il virus“.

Questa mascherina è meno efficace delle altre sia di quella di stoffa e sia di quella chirurgica. Un aspetto importante per gli esperti è anche l’esempio che viene dato ai telespettatori che le vedono addosso al pubblico dei programmi che potrebbero volerle usare, ma sono inefficaci per proteggere se stessi e gli altri.

Il Cts chiede di rimuoverle e di far usare dispositivi di protezione efficaci al pubblico perché venga diffuso il giusto messaggio.

In un altro programma molto seguito vengono usate queste mascherine, a Tale e Quale Show di Carlo Conti che durante la terza puntata del programma ha risposto a chi sui social affermava che il pubblico non indossava le mascherine: “Qualcuno, nei vari commenti sui social, ci ha detto: “I telespettatori in studio hanno la mascherina abbassata. E’ una mascherina trasparente“.

Precisiamo che queste mascherine nulla hanno a che vedere con quelle che si usano per le persone sordo mute che hanno bisogno di leggere il labiale. Mascherine che potrebbero essere usate anche per i bambini della materna e della scuola dell’infanzia. Una logopedista aveva lanciato una petizione proprio per incentivare l’uso di queste mascherine a scuola.

Voi unimamme cosa ne pensate di queste mascherine? le avevate notate? Adesso dovranno smettere di usarle.