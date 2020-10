Il nuovo dpcm è stato necessario in seguito all’aumento dei casi nel nostro Paese ed il rispetto di queste regole, come quella di portare sempre con se la mascherina e di indossarla nei luoghi al chiuso aperti al pubblico, è fondamentale per evitare un altro lockdown.

Con il nuovo dpcm sono state introdotte diverse regole come per esempio è vietato praticare sport a livello amatoriale.

Il nuovo dpcm prevede diverse regole che sono valide anche per i bambini fino a novembre. Ecco cosa si può fare e non fare.

Le regole che sono entrate in vigore ormai da qualche giorno non toccano solo gli adulti, ma anche i bambini. Ci sono diversi punti nel nuovo decreto che riguardano i più piccoli. Prima di tutto i bambini al do sopra dei 6 anni devono sempre avere con se la mascherina ed indossarla nei luoghi chiusi, ma sopratutto quando non ci sono persone conviventi. Quindi, ad esempio se il bambino si trova in macchina con i nonni ci vuole la mascherina. Non c’è obbligo di mascherina quando si fa attività sportiva (da non confondere con la “passeggiata”). Esentati dall’obbligo anche le persone con una disabilità o patologia incompatibile con l’uso della mascherina e le persone che con loro interagiscono.

LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS E INFLUENZA STAGIONALE: ANALOGIE E DIFFERENZE SPIEGATE DA BURIONI | VIDEO

Sempre per le mascherine se si in abitazioni private e ci sono persone non conviventi, non c’è l’obbligo di indossarla, ma è fortemente consigliata.