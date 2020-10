Matrimonio a prima vista spoiler shock: arriva lo scambio di coppia

Una svolta imprevista durante il reality Matrimonio a prima vista in onda ogni martedì su Real Time.

Nel reality Matrimonio a prima vista tre coppie si conoscono il giorno del matrimonio, quest’anno i concorrenti sono: Andrea Ghiselli e Nicole Soria, Luca Cantiano e Giorgia Pantini e infine Gianluca Epifani e Sitara Rapisarda.

Matrimonio a prima vista: un cambiamento nelle coppie

Dopo la seconda puntata, andata in onda martedì scorso, alla redazione di Isa e Chia sono arrivate alcune segnalazioni che riguardano la coppia formata da Sitara Rapisarda e Gianluca Epifani.

Pare infatti che sia la coppia formata da Sitara Rapisarda e Gianluca Epifani e quella formata da Andrea Ghiselli e Nicole Soria abbiano deciso di separarsi dopo la fine del programma. Stando però alla segnalazione di alcuni utenti ci sarebbe di più.

Andrea, marito di Nicole, avrebbe iniziato una storia con Sitara, moglie di Gianluca, dopo aver divorziato dai rispettivi partner. Sitara e Andrea starebbero insieme ancora adesso, dopo che le registrazioni del programma Matrimonio a prima vista sono finite da mesi.

In effetti, come abbiamo visto nella scorsa puntata le coppie: Andrea Ghiselli e Nicole Soria e Sitara Rapisarda e Gianluca Epifani sono state quelle con più problemi.

A questo punto ci sarebbe da chiedersi quando è nato l’interessamento tra Andrea e Sitara. Magari si saprà qualcosa di più nell’ultima puntata, se ci sarà l’incontro tra le tre coppie come nell’edizione scorsa o chissà, magari i due giovani avranno iniziato a frequentarsi dopo la fine delle 5 settimane. Purtroppo non si sa niente di certo, anche perché i protagonisti del reality in onda su Real Time hanno i profili social bloccati. A questo punto dovremo attendere ancora a lungo per sapere se questa voce di corridoio è confermata o meno.

Unimamme e voi cosa ne pensate di quanto raccontato su Isa e Chia?

