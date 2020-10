Grave lutto a Tu si que vales, la trasmissione di Canale 5. Uno dei partecipanti è venuto meno.

Unimamme, forse ricorderete Veronica Franco, una ragazzina che aveva partecipato allo show il 12 settembre scorso.

Morta una concorrente di Tu si que vales

Purtroppo dobbiamo darvi la triste notizia della sua dipartita.

Veronica Franco aveva conquistato il cuore di tutti con la sua esibizione. La 19enne che da anni combatteva contro una leucemia, aveva cantato Hallelujah di Leonard Cohen, guadagnandosi l’approvazione di tutti i giudici e persino una standing ovation.

Nel corso della puntata di Ti si que vales, la ragazza aveva raccontato la sua storia, le difficoltà neurologiche deteriminate dalle terapie che seguiva per curare la leucemia che l’aveva colpita dal 2018.

Visualizza questo post su Instagram Ciao Veronica ❤️ Un post condiviso da Tù Sì Que Vales (@tusiquevales_it) in data: 16 Ott 2020 alle ore 4:35 PDT

A dare la notizia della dipartita di Veronica era stato Vanni Oddera, il biker con cui la giovane aveva partecipato al talent show. Ecco che cosa aveva scritto Oddera su Facebook: “Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intono a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita. La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore. Ti voglio Bene Veronica”.

Come dicevamo la sua storia e la sua interpretazione avevano colpito molto i giudici del programma e così sull’account Instagram dello show è stato proposto un piccolo filmato in ricordo di Veronica, con le sue migliori interpretazioni. Tra i commenti spicca quello di Rudy Zerbi “Non ti dimenticheremo mai, Veronica”.

Unimamme, voi conoscevate la sua storia? Noi vi lasciamo col trapianto riuscito su un bambino di 6 anni con la leucemia.

