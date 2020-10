Scuole chiuse in Campania: la protesta delle mamme ha successo

Scuole chiuse in Campania dopo l’aumento dei contagi. le mamme organizzano una protesta che ha in parte successo.

Dopo al decisione del Governatore della Campania di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado dopo che i contagi nella sua Regione hanno superato quota 100 ci sono sono state diverse polemiche delle mamme.

Una foto di un bambino ha fatto il giro del web, diventato il simbolo di questa protesta. Il Governatore ha poi cambiato idea, ma non completamente.

Scuole chiuse in Campania: la protesta e la decisione di De Luca

A Napoli le mamme hanno protestato contro la decisione del Governatore De Luca che ha stabilito al chiusura delle scuole fino al 30 di ottobre. Una decisione drastica che non è piaciuta e molte mamma si sono organizzate per prendere parte ad una manifestazione che si terrà in mattinata.

Una foto ha fatto il giro del web ed è il simbolo di questa protesta. Un bambino, con tanto di grembiulino e mascherina, seduto su di una sedia al suo banchetto davanti alla sua scuola chiusa. La foto pubblicata da un giornalista campano con la seguente didascalia: “Protesta civile e silenziosa di un bambino e un gruppo di mamme per l’ordinanza regionale che ieri sera ha chiuso le scuole“.

Lo scatto è stato fatto da una delle tante mamme che hanno deciso di scendere in piazza dopo la decisione del Governatore: “Oggi è il giorno più buio per la scuola“, è il testo di un manifesto. Anche gli autisti dei bus scolastici hanno deciso di unirsi alla protesta percorrendo le strade con i loro mezzi intorno alla sede della Regione, in segno di protesta per la decisione di De Luca che ferma anche le loro attività lavorative.