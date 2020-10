“In classe di mio figlio c’è un positivo, che cosa devo fare?”

Cosa bisogna fare se un bambino o un ragazzo è stato a contatto con una persona positiva alla Covid – 19.

Unimamme, con i contagi in crescita è normale che i genitori cerchino informazioni su come procedere in caso i figli siano stati a contatto con una persona con la Covid – 19. In ogni caso è bene non andare nel panico.

Contagio in classe: come procedere

In modo particolare oggi tratteremo il caso di un positivo in classe.

Innanzitutto bisogna fare attenzione alla distinzione tra isolamento e quarantena. Secondo la circolare del 12 ottobre del 2020 del Ministero della Salute:

isolamento : scatta in caso una persona abbia contratto la SARS-CoV-2 (il caso deve essere documentato), questa persona deve isolarsi dalle altre per la durata del contagio in ambiente e condizioni volti a prevenire la trasmissione dell’infezione

quarantena: si effettua per persone sane per il periodo di incubazione del virus, queste potrebbero essere state esposte a un agente infettivo o malattia contagiosa per monitorare l'eventuale comparsa di sintomi o identificare nuovi casi

Nel caso di un ragazzo o bambino positivo sono considerati contatti stretti gli studenti in aula con lui nelle 48 ore precedenti.

Se un alunno ha i sintomi della Covid – 19 e fa il tampone: nell’attesa dei risultati “non devono sottoporsi ad isolamento domiciliare fiduciario, ma devono adottare comportamenti prudenti in attesa dell’esito del tampone del caso sospetto”. Questo si traduce: nell’evitare di andare a scuola e di frequentare anziani o famigliari fragili

nell’attesa dei risultati “non devono sottoporsi ad isolamento domiciliare fiduciario, ma devono adottare comportamenti prudenti in attesa dell’esito del tampone del caso sospetto”. Questo si traduce: nell’evitare di andare a scuola e di frequentare anziani o famigliari fragili Se un alunno risulta positivo alla Covid – 19: Ats mette in isolamento tutta la classe per 10 giorni

Cosa fare quindi se la classe è insolamento fiduciario?

i genitori devono misurare la febbre al figlio tutti i giorni

controllare lo stato di salute del bambino o ragazzo

se compaiono sintomi lievi: mal di gola, raffreddore, tosse e febbre, perdita di gusto e olfatto bisogna segnalarlo al medico o pediatra, per eseguire il tampone che va fatto entro 24 o 48 ore dall’insorgenza dei sintomi

se il bambino ha la febbre alta o ha difficoltà respiratorie bisogna telefonare al 112 sottolineando che si tratta di un caso confermato di Covid – 19

Quando finisce la quarantena?

I compagni di un alunno trovato positivo alla Covid – 19 devono proseguire l’isolamento domiciliare fino allo scadere di 10 giorni dall’ultimo contatto, cioè l’ ultimo giorno in cui sono stati in aula col caso positivo. Al termine le famiglie possono prenotare il tampone

Se il tampone è negativo la quarantena ha termine,

se il tampone è positivo, seguire le indicazioni del medico

Se però non volete o potete fare il tampone dopo la quarantena:

il periodo di isolamento domiciliare finisce dopo 14 giorni dall’ultimo contatto

Voi unimmame eravate a conoscenza di queste indicazionidi Ats Milano? Noi vi lasciamo con la distinzione tra sintomi dell’influenza e quelli del coronavirus.

