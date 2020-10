Secondo i rumors, nella puntata registrata il 17 Ottobre, una dama storica del programma lascia con riserva lo studio. La dama sembrerebbe aver trovato l’amore.

Una delle storiche dame del Trono Over di Uomini e Donne, nella puntata registrata il 17 ottobre avrebbe lasciato con riserva lo studio in conmpagnia un noto cavaliere che ha frequentato per qualche settimana.

Un noto sito internet, infatti, avrebbe pubblicato delle indiscrezioni in merito alla puntata che probabilmente verrà trasmessa la prossima settimana.

Uomini e Donne, chi è la dama che ha abbandonato lo studio?

Colpo di scena per gli spettatori fedeli allo storico programma di Maria de Filippi. Secondo i rumors, infatti, una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne avrebbe lasciato il programma in compagnia di un cavaliere.

Si tratta di Valentina Autiero, storica presenza del programma di Canale 5. Dopo anni di conoscenze e appuntamenti sfortunati, la donna sembrerebbe aver trovato un amato compagno in Germano Avolio. I due, infatti, avrebbero abbandonato insieme il programma per proseguire indisturbati la frequentazione.

Questo evento, è ritenuto particolarmente insolito dagli assidui appassionati del programma: più volte infatti la bella Valentina era stata accusata dal pubblico e dagli opinionisti di avere aspettative troppo alte in merito al suo uomo dei sogni.

Secondo quanto riportato dal sito ilvicolodellenews.it, Valentina era reduce da una lite con Aurora, un’altra dama del parterre femminile: la dama era, infatti, stata accusata di voler proseguire la sua conoscenza con il cavaliere Germano solo per la visibilità goduta all’interno del programma e non per interesse nei confronti dell’uomo.

Queste accuse sembrerebbero essere alla base della scelta della coppia: Germano, infatti, avrebbe deciso di abbandonare il programma con lei nonostante il desiderio di Valentina per un’uscita dal programma più romantica e non spinta dagli eventi.

Maria de Filippi , sarebbe intervenuta consolando la donna in lacrime e spingendola a provare e a concedere all’uomo un tentativo anche lontano dai riflettori. Le parole di Maria, avrebbero convinto la donna che si sarebbe appresata ai saluti e ad abbandonare con riserva lo studio.

Agli spettatori resta solo da aspettare la messa in onda della puntata registrata e sperare in un lieto fine per la famosa e bella dama. Qualora, infatti, la frequentazione non andasse a buon fine la rivedremo ancora tra le partecipanti del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne.

di Simona B.