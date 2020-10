Solo poche ore fa Maria De Filippi, la conduttrice dello storico programma Uomini e Donne, ha preso un importante decisione che cambierà alcune dinamiche del programma. “Basta con questi teatrini” avrebbe annunciato la donna in studio.

Quanto accaduto ha dell’incredibile per gli assidui spettatori del programma di Maria De Filippi che, con poche variazioni, è in onda alla stessa ora da ben 24 anni. Alcune dinamiche sembrerebbero, infatti, aver turbato l’animo della conduttrice moglie di Maurizio Costanzo. “Ora basta!”, ha esclamato la donna in studio risoluta nella sua decisione.

Fin dalle prime puntate il programma, andato in onda per la prima volta nel Settembre 1996, è rimasto pressoché invariato se non per l’aggiunta della versione Over del Trono in onda dal 2010.

LEGGI ANCHE: Anticipazioni Uomini e Donne, una dama lascia lo studio

Ma quale sarà il cambiamento e a chi è rivolta la sentita decisione di Maria De Filippi?

Uomini e Donne: ecco cosa cambierà dopo la decisione di Maria De Filippi

Maria De Filippi che ha condotto il seguitissimo programma di Canale 5 fin dalle sue prime stagioni, è nota al pubblico per il suo atteggiamento pacato, poco esuberante e incline alle regole. Infatti, è sempre la donna a placare gli animi dei concorrenti in studio o a frenare l’eccessiva esuberanza dell’opinionista Tina Cipollari.

Tuttavia, la conduttrice si è dimostrata una donna irascibile soltanto in poche occasioni: in quei casi l’ira della donna è sempre stata causata dai vari tentativi di raggirare le regole imposte del programma.

La decisione che cambierà alcune dinamiche del programma, deriva proprio da uno di questi tentativi di raggiro delle ferree regole che il programma impone ai partecipanti sia del Trono Over che del Trono Classico.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne: per Nicola e Veronica prima il bacio e poi la delusione

Durante la registrazione del trono di Gianluca, la sua corteggiatrice Camilla ha ben pensato di non presentarsi in studio. La ragazza, infatti, dal momento che il bel tronista non l’ha più invitata in esterna, avrebbe deciso di protestare contro il ragazzo facendogli notare la sua assenza in trasmissione.

“Se lui la vuole che vada a casa sua a prenderla“, è questo il messaggio che Camilla ha fatto recare a Gianluca.

A queste parole Maria De Filippi si è alzata, stanca dei comportamenti irrispettosi che le corteggiatrici stanno assumendo negli ultimi tempi.

“Lei non viene portata in esterna e ha questa reazione […]. Non vuole venire in trasmissione[…], nonostante la redazione l’abbia contattata più volte per venire. Onestamente io voglio vietarvi di andare da lei a prenderla”, è questa, dunque, la nuova regola che la conduttrice imporrà a tutti i tronisti.

“Questi sono dei teatrini che vedo, ormai, da tre anni. E’ tutto dettato dal business!”, ha infine aggiunto la donna.

A questa decisione è seguito il chiaro sconforto del tronista Gianluca che, preso dalla corteggiatrice, ha temuto di non poterla più rivedere.

“Guarda Gianluca che se lei è davvero interessata a te, stai tranquillo che tornerà in trasmissione“. Queste le parole con cui Maria De Filippi, ha rassicurato il giovane ragazzo.