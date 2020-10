By

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda in 21 Ottobre i partecipanti del Trono Over sono stati i protagonisti. Al centro dell’attenzione ci sono stati Gemma e Biagio che hanno raccontato la loro passione ma anche la delusione.

Come di consueto all’inizio di ogni nuova registrazione, anche la puntata di Uomini e Donne andata in onda il 21 Ottobre è stata interamente dedicata al Trono Over del programma.

I seguitissimi cavalieri e le dame si sono seduti, a turno, al centro dello studio per aggiornare il pubblico e gli opinionisti in merito alle proprie frequentazioni e all’arrivo di nuovi pretendenti.

Anche in questa puntata, l’attenzione dei riflettori è stata puntata quasi tutta su Gemma Galgani che ha raccontato i nuovi risvolti della sua storia con Biagio. Non sono mancate ovviamente le critiche sia del parterre femminile che dell’instancabile opinionista Tina Cipollari, da sempre rivale della dama di Torino.

Gemma e Biagio: la passione e l’orgoglio

Seduti al centro dello studio, il confronto tra Gemma Galgani e Biagio di Maro è iniziato con un riassunto della loro frequentazione, ma tale riassunto non è andato a buon fine.

La dama, infatti, alla fine della puntata precedente si è sfogata davanti alle telecamere raccontando la sua delusione e la sofferenza nell’assistere alla frequentazione del suo cavaliere con altre pretendenti. Gemma, infatti, ha sempre nutrito invidia nei confronti del rapporto che Biagio ha con Maria e Sabina, dame molto più giovani e statuarie di lei.

Il confronto, dunque, ha avuto inizio con i dubbi espressi da Gemma.

A scatenare i dubbi della Galgani è stata la dichiarazione di Maria che avrebbe rifiutato un appuntamento di Biagio a causa di un importante impegno familiare: da qui la decisione dell’uomo di uscire con Gemma.

A questo punto, la donna si è lamentata del fatto che Biagio la chiamasse soltanto quando le altre due donne rifiutavano un’uscita con lui. Sentendosi un semplice rimpiazzo per l’uomo, ha espresso in studio tutta la sua amarezza rispetto a una storia che era cominciata nel migliore dei modi.

“Io stasera non faccio il ripiego di nessuno!“, ha affermato la dama di Torino, seduta di fronte al cavaliere.

Tra Gemma e Biagio, infatti, soltanto poche ore prima c’era stato un altro focoso bacio. Un bacio definito sensuale e voluttuoso e che ha scatenato l’ilarità degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Tra Tina e Gemma a inizio puntata si era scatento un nuovo ed ulteriore litigio: il motivo è stato il cactus di plastica che Biagio avrebbe regalato proprio alla dama come prova del suo amore.

di Simona B.