Selvaggia Lucarelli si confessa a Daria Bignardi: “ho toccato il fondo”

Selvaggia Lucareli si è confessata a L’Assedio ha rilasciato alcune confessioni a Daria Bignardi.

Unimamme, nell’ultima puntata del talk show l’assedio Daria Bignardi ha intervistato Selvaggia Lucarelli che ha rilasciato clamorose rivelazioni.

Selvaggia Lucarelli ospite a L’assedio

Dal programma che va in onda alle 21.25 su Discovery è uscito un nuovo ritratto della nota giornalista.

La Lucarelli ha parlato di un periodo molto difficile, avvenuto nel 2011, dopo la fine del suo matrimonio con Laerte Pappalardo quando lei era sulla trentina. “Pensavo di non meritare altro che certe trasmissioni del pomeriggio“ ha raccontato.

Oltre alle difficoltà lavorative, la Lucarelli ha parlato di un preoccupante caso di dipendenza affettiva, una relazione tossica vissuta per 5 anni. “Non esagero nel dire che penso in quel periodo di aver messo in pericolo la mia vita. Guidavo piangendo, inviavo messaggi ai miei amici ‘se mi succede qualcosa sapete perché”.

La Lucarelli non ha esitato a definire questa relazione la “xylella delle relazioni“, il malessere che provava le ha provocato il defluvium capillorum un disturbo che le ha causato la perdita di metà dei capelli e che avviene in caso di forte stress. La Lucarelli ha raccontato che non si parla molto di questo argomento, perché ci si vergogna, soprattutto se si viene ritenuti persone forti.

Alla fine, una mattina ha realizzato che a causa di tutto questo aveva il conto in banca in rosso, perché non riusciva a lavorare, “che non mi sono goduta mio figlio, perché per anni mi ha vista triste, che cercavo di cammuffare le mie sensazioni”. La Bignardi le ha chiesto come si riconosca una relazione tossica ed ecco come ha risposto la Lucarelli: “perché è come la dipendenza da una sostanza stai male quando quella persona c’è e stai male quando quella persona non c’è”.

