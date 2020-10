Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 22 Ottobre, Michele Dentice, cavaliere del Trono Over, confessa il suo amore per una dama. L’uomo, infatti, era coinvolto in una doppia frequentazione sia con Carlotta Savorelli che con Roberta Padua.

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è concentrata, ancora una volta, sulle vicede dei cavalieri e delle dame del Trono Over del programma.

Al centro dello studio, questa volta c’è Michele Dentice intento in un confronto con due dame: Carlotta e Roberta. L’uomo, infatti, in precedenza aveva dato buca a Roberta per uscire con Carlotta: tuttavia, rispetto a quanto accaduto, qualcosa è ormai cambiato.

Uomini e Donne, Michele Dentice sceglie Roberta

La puntata di Uomini e Donne trasmessa il 22 Ottobre è cominciata, dunque, con un confronto tra Michele e le due dame convolte in una frequentazione con lui. Dopo un breve riassunto di quanto accaduto la settimana prima, la conduttrice Maria De Filippi lascia la parola ai partecipanti del noto dating show.

Michele, che negli scorsi confronti non aveva mai negato di essere molto attratto da Roberta, dichiara di aver dato buca a Carlotta per uscire con la giovane dama.

LEGGI ANCHE:Uomini e Donne, abito da sposa per Jessica Antonini

“Siamo usciti a cena e l’ho portata nel ristorante a Piazza di Spagna. Non conosco bene Roma e avevo già prenotato.” ha dichiarato l’uomo alle telecamere.

Queste parole, tuttavia, provocano la furia di Carlotta che aveva scelto quel ristorante proprio per il cavaliere. “Dovevamo uscire a cena. Ero già pronta, ma poi ho ricevuto la sua telefonata. […] Ho dovuto cenare da sola.“, ha infatti urlato la donna che ha subito abbandonato il confronto tornando al suo posto.

L’attrazione tra Roberta e Michele è infatti palese agli occhi di tutti, anche della dama Carlotta che ha tranquillizzato la donna dicendole che non la odia, che non ce l’ha con lei e che desidera solo tirarsi fuori da questa storia deleteria.

A questo punto, prosegue il racconto dell’appuntamento tra i due con nuove ed emozionanti rivelazioni.

“Io gli ho chiesto di fare un gesto per dimostrarmi il suo interesse e lui ha deciso di uscire con me. Siamo andati a cena e abbiamo fatto una passeggiata. Dopo un pò, ho liberato le emozioni e ci siamo baciati“, ha così raccontato un’emozionatissima Roberta.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, Carlotta Savorelli racconta la sua malattia e sofferenza

Notando il visibile imbarazzo della donna, Maria De Filippi le ha poi chiesto:”Ti piace?”. “Si, mi piace abbastanza”, le ha risposto la dama.

Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha dunque deciso di voler portare avanti solo la frequentazione con Roberta e quindi di interrompere le altre conoscenze.

Baterà dunque, l’amore e l’interesse dimostrati in questa puntata a far nascere una storia tra i due?

di Simona B.