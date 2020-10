By

Durante la notte, le telecamere della casa del GFVip hanno ripreso la contessa Patrizia De Blanck compiere un gesto che viola il regolamento del gioco. Dopo le lamentele degli autori, in casa tira aria di squalifica.

La contessa più famosa del piccolo schermo è tra i concorrenti più simpatici e talvolta odiati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Tra le sue lamentele, la franchezza nel chiacchierare e le sconcertanti dichiarazioni, il popolo del web è diviso in due fazioni: chi la ama e chi la odia.

Tuttavia, quello che la contessa avrebbe compiuto stanotte nella casa le costerà probabilmente il suo posto nel gioco: probabilmente, infatti ci sarà una squalifica per violazione del regolamento.

GFVip, de Blanck viola il regolamento: è squalifica?

Questa notte di fronte all’occhio vigile delle telecamere del Grande ratello Vip, si è consumato un gesto che probabilmente costerà la squalifica alla contessa Patrizia de Blanck.

Passata la mezzanotte, gli autori hanno pensato di fare uno scherzo agli inquilini della casa approfittando del loro isolamento. Gli autori hanno infatti convocato Enock in confessionale rivelandogli che l’orario riportato dall’orologio del forno è sempre stato sbagliato, e che, in realtà ci sarebbero state due ore da aggiungere.

Uscito dal confessionale, Enock Barwuah ha poi confessato la scoperta a Patrizia de Blanck, la cui risposta le è costata una grave violazione del regolamento.

Infatti, la contessa, avrebbe confessato al giovane calciatore fratello di Mario Balotelli, che l’ora riportata dal forno sarebbe stata giusta in quanto fin dall’inizio: la donna ha avuto con sè il proprio orologio personale.

“Le due? Che ore sono? Sballato? No, non è vero, vai a vedere che non è vero. Io ho l’orologio e te lo dico subito!”

Successivamente, la donna avrebbe portato il giovane concorrente in camera sua per mostrargli l’orologio in questione e dimostrare che quello degli autori era stato soltanto uno scherzo.

Infatti, dopo aver consultato l’ora, la donna ha rivelato ad Enock: “Avevo ragione, è mezzanotte e venti“.

Il regolamento del gioco parla chiaro: oltre ai telefoni cellulari, è fatto divieto ai concorrenti del reality show di portare con sè nella casa gli orologi.

Questo gesto costerà la squalifica alla contessa concorrente del gioco? O sarà semplicemente richiamata da Alfonso Signorini? A stasera il verdetto!

di Simona B.