Questa sera, alle 21:45, andrà in onda come di consueto su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Alcuni rumors hanno fornito le anticipazioni sulla puntata del GFVip ricca di colpi di scena ed emozioni per i telespettatori e per i concorrenti del reality show.

Questa sera andrà in onda la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show di Alfonso Signorini che ha come protagonisti i concorrenti rinchiusi nella casa di Cinecittà da ormai molto più di un mese.

Anticipazioni GFVip: il punto della serata

Cosa accadrà questa sera tra le mura della casa più spiata d’Italia? Secondo i rumors che si sono susseguiti nelle ultime ore, quella di stasera sarà una lunga e movimentata puntata. Ci saranno nuovi ingressi, sorprese, ricongiungimenti e tante emozioni per i concorrenti al gioco.

La novità principale di questa sera, sarà ovviamente il televoto: durante la puntata, infatti, il pubblico per la rima volta non deciderà chi mandare a casa ma a chi riservare un posto nel prossimo televoto che prevederà l’eliminazione.

Questa scelta, sicuramente è stata dettata dalla necessità di conservare un gioco ricco di concorrenti ed eventi, dato che gli autori hanno deciso di prolungare la durata del gioco che si concluderà solo a Febbraio 2021.

La puntata vedrà in nomination Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci e Maria Teresa Ruta. Chi sarà scelta dal pubblico?

Dalla necessità di far durare di prolungare il gioco, inoltre, è stata dettata anche la scelta di far entrare nuovi concorrenti all’interno del gioco. Puntata dopo puntata, ai vipponi di Canale 5 sono stati forniti vari indizi sui nuovi concorrenti in giorno, probabilmente da stasera. Durante la scorsa puntata, Alfonso Signorini ha mostrato le sagome dei corpi di questi aspiranti concorrenti tentando di farne indovinare l’identità.

Grande Fratello Vip, ci sarà una discussa sorpresa

Il secondo grande evento della serata annunciato dai rumors e da Alfonso Signorini, sarà l’ingresso nella casa di un personaggio molto discusso. In casa entrerà Mario Balotelli, il calciatore fratello biologico di Enock.

I fan del web, tuttavia, hanno criticato molto questa decisione degli autori: già una volta, infatti, il calciatore era entrato nella casa per fare una commovente sorpresa al fratello minore. Quale sarebbe, dunque, la motivazione che ha spinto gli autori a programmare un nuovo ingresso del famosissimo Mario in casa?

Il web è diviso: molti infatti hanno lamentato del ricongiungimento con i propri cari programmato sempre per gli stessi concorrenti mentre altri, come ad esempio Francesco Oppini, non hanno ancora ricevuto alcuna visita.

Scandalo al GFVip: la cicogna è in arrivo in casa?

Un altro importantissimo argomento che sarà discusso in studio riguarda una voce delle ultime ore. Si riferisce, infatti, di una presunta gravidanza tra le concorrenti della casa del Grande Fratello Vip.

La voce in questione riguarderebbe, infatti, Adua del Vesco – o Rosalinda Cannavò- che qualche ora fa avrebbe chiesto agli autori la possibilità di ottenere un test di gravidanza.

“Mi sento incinta“, avrebbe poi confessato l’attrice lamentando un ritardo a una delle sue amiche nella casa, che, le ha risposto: “Secondo me lo sei“.

Anticipazioni GFVip: Elisabetta di nuovo sotto i riflettori

Anche questa sera, Elisabetta Gregoraci verrà messa alla berlina dal conduttore del reality show Alfonso Signorini. La settimana scorsa, infatti, le luci dei riflettori sono state puntate sulla show girl prima per le sue dichiarazioni contro Stefania Orlandi, poi per la lite con l’opinionista Antonella Elia e, infine, per i suoi presunti flirt all’esterno della casa.

La donna, inoltre, richiamata in confessionale da Alfonso, aveva smentito i suoi presunti sentimenti per Pierpaolo Petrelli, giovane inquilino della casa. Tali dichiarazioni avrebbero, infatti, provocato il dispiacere di Pierpaolo e fatto calare il gelo sul loro rapporto. Una breve e sincera riappacificazione è stata colta solo qualche giorno fa dalle telecamere della casa.

Questa riappacificazione sarà dunque trattata dagli opinionisti durante la puntata e verrà chiesto ad Elisabetta di essere sincera e di non mentire agli inquilini della casa e al pubblico della trasmissione.

Oggetto di discussione sarà, infine, il litigio di Elisabetta con Stefania Orlandi. Nuove gravi parole sono state pronunciate dalle due nel corso della serata e le concorrenti saranno chiamate a parlarne davanti alle telecamere.

