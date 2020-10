Denise Pipitone compie 20 anni: il messaggio del papà | FOTO

Denise Pipitone compie 20 anni, di lei non si hanno notizie da 16 anni. Nel giorno del suo compleanno il papà le dedica un post.

Il primo settembre di ben 16 anni fa una bambina di soli 4 anni sparisce nel nulla. Subito sono partite le indagini per trovare la piccola, ma ancora non si ha nessuna notizia e nessuna traccia della piccola.

LEGGI ANCHE: DENISE POLITONE, TORNA A FARSI SENTIRE LA MADRE: “SIETE DELLE M***E!”

Il triste episodio aveva sconvolto, ma ancora oggi se ne parla, tutti. Si tratta della piccola Denise Pipitone scomparsa dalla sua casa di Mazzara del Vallo. La sua mamma, Piera, con tanto coraggio, non ha mai perso le speranze e lotta con tutte le sue forze affinchè la verità venga a galla.

Denise Pipitone compie 20 anni:

Oggi, 26 ottobre 2020, Denise avrebbe compiuto ben 20 anni. Purtroppo, di lei non si hanno notizie da quel giorno quando è sparita nel nulla mentre stava giocando con i cuginetti davanti l’uscio di casa. La mamma, Piera Maggio, ha messo gli inquirenti sulla pista familiare: “Denise non è una bimba che si fida facilmente dà la mano soltanto a noi genitori, non se ne sarebbe mai andata con uno sconosciuto“.

LEGGI ANCHE: “VIGLIACCO CHI NON PARLA”: L’APPELLO DEI GENITORI DI DENISE PIPITONE NEL 15° ANNIVERSARIO – FOTO

Gli investigatori, infatti, si sono concentrati sui familiare della bambina in quanto sembrava che l’ex moglie del padre biologico di Denise e la figlia maggiore, Jessica non nutrissero simpatia per la nuova famiglia che intorno a lui stava crescendo. Però, ancora non c’è un colpevole, Jessica viene assolta dopo il processo di sequestro di persona.

Il papà naturale di Denise, Pietro Pulizzi ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un messaggio per la figlia chiamandola “Rondinella“: “Quando ero più spensierato mi piaceva scrivere. Lo facevo spesso e poi con il tempo rileggevo i miei pensieri scritti su un foglio, oggi non è più così. Quello che sto per scriverti avrei voluto dirtelo di persona. Avrei voluto abbracciare le tue espressioni nel momento in cui ti avrei detto “Auguri Denise, ti voglio un mondo di bene“.

LEGGI ANCHE: DENISE PIPITONE: A 14 ANNI DALLA SCOMPARSA L’APPELLO DEI GENITORI

Purtroppo non si può fare ciò per questo ha deciso di scrivere su Facebook perchè sente il bisogno di dimostrare quanto la ama: “In questa giornata particolare, ho voluto esternare una piccolissima parte dei miei sentimenti, non posso far finta di nulla, non posso sempre calpestare la disperazione della tua assenza. Tu, continui ad esserci in ogni angolo della mia riprogettata vita, ti cerco ma non ci sei. Questo giorno non si può dimenticare, i tuoi 20 anni, ti abbiamo fortemente voluta e oggi ti penseremo con amore insieme alla tua mamma e a tutte le persone a cui stai a cuore. Piangerò di gioia con lacrime rivestite di amarezza e delusione, pensandoti serena e felice ovunque tu sei“.

Anche il papà di Denise non si arrende nella ricerca della figlia: “Non mi arrendo e non lo farò mai. Ti aspetterò ogni minuto della mia esistenza! Ritorna da papà, mia dolce Rondinella!“.

Voi unimamme vi ricordate di Denise? Noi speriamo che la verità venga a galla e sopratutto che Denise ritorni dalla sua famiglia. Forza mamma Piera e papà Pietro, non mollate!!!