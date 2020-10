La puntata del Grande Fratello Vip che è appena cominciata, ha visto il conduttore Alfonso Signorini fare un appello molto importante al pubblico e annunciare una terribile notizia.

La puntata del Grande Fratello Vip in onda il 26 Ottobre si è aperta con un insolito clima cupo e dispiaciuto.

La situazione della pandemia, in Italia, si è ormai aggravata e anche lo studio del reality-show si è trovato a fare i conti con questa nuova situazione.

LEGGI ANCHE: GFVip, annullati i tre nuovi ingressi: Alfonso Signorini annuncia il motivo

Al centro dello studio, infatti, Alfonso Signorini ha dovuto fare un importante annuncio.

GFVip, ecco perchè i nuovi ingressi sono stati annullati

Il clima che avvolge lo studio, in questa nuova puntata del Grande Fratello Vip non è il solito festoso e divertito. La situazione epidemiologica in Italia è peggiorata e, infatti, il conduttore Alfonso Signorini ha un annuncio rivolto agli spettatori.

“Questa puntata non ha il solito clima delle altre, è diversa. Noi ci rendiamo conto che non c’entriamo nulla con quanto sta succedendo nonostante, due volte a settimana entriamo in milioni di case“, ha cominciato il conduttore.

“Usiamo la mascherina, è importante per tutti: giovani, anziani, bambini. Ripettate le distanze, lavatevi le mani.“, ha poi proseguito Alfonso Signorini tirando fuori una mascherina dalle tasche.

“Prima che iniziassimo la diretta abbiamo scoperto che uno dei concorrenti che doveva entrare nella casa è probabilmente positivo al covid. Abbiamo rimandato i tre ingressi nella casa per permettere la sicurezza delle centinaia di collaboratori che lavorano a questo programma, nonchè dei concorenti stessi“. Questo è stato l’annuncio del conduttore e degli autori del programma.

Questa sera, infatti, ben tre ingressi erano previsti nel corso della puntata: tra i volti dei nuovi concorrenti qualcuno era già noto al pubblico mentre un altro un pò meno.

A dover entrare in casa, infatti, dovevano essere: Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma.

Le parole di Alfonso Signorini hanno fatto calare il gelo in studio, nella speranza che il nuovo concorrente in questione possa in realtà stare bene o, almeno, ritornare in salute il prima possibile.

“Speriamo di poter entrare anche oggi, con la massima sicurezza possibile, nelle vostre case e potervi regalare quello che poi è il nostro scopo: qualche ora di leggero intrattenimento”, si è infine congedato Alfonso Signorini collegandosi con la casa.

Secondo voi, Unimamme care, come si evolverà la situazione? Cosa ne pensate?