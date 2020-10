Dopo la bufera sollevata dal web e dal Codacons in seguito alle offese di Mario Balotelli pronunciate nei confronti di Dayane Mello, stasera, in diretta la reazione dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

La puntata del Grande Fratello Vip del 26 ottobre, si è aperta con un urgente collegamento del conduttore Alfonso Signorini con gli inquilini della casa di Cinecittà.

Al centro dell’attenzione, infatti, è la bufera sollevata dagli spettatori in merito alle gravissime offese che, durante la scorsa puntata, Mario Balotelli avrebbe lanciato nei confronti di Dayane Mello.

Il Codacons, addirittura, avrebbe richiesto la cancellazione del programma dai palinsesti televisivi.

GFVip, la reazione dei concorrenti dopo la bufera

Il collegamento dello studio con i ragazzi della casa, si è aperto in modo veloce e frettoloso, con un’irritato Alfonso Signorini che spiega ai concorrenti quanto successo fuori dalla casa negli ultimi giorni.

Il conduttore, infatti, giustifica la sua leggerezza nei confronti delle parole del calciatore con il fatto che, essendo il volume in studio non troppo alto, gli fosse sfuggita la gravità di quanto successo. Alfonso Signorini, infine, si è dissociato da quanto accaduto.

Nel salotto della casa viene, dunque, mostrato il filmato della puntata scorsa con le immagini e le parole di Mario Balotelli nonchè della reazione dei concorrenti del reality-show nelle ore successive.

A cena si è,infatti, scatenata la bufera, scoppiata a seguito di un gioco tra i concorrenti che sarebbe stato fermato subito dagli stessi perchè ritenuto offensivo.

Guenda, tuttavia, è rimasta turbata da questa decisione e si è scontrata con Enock: “L’altra sera tuo fratello ha detto una frase che ha turbato molto la mia sensibilità”, ha detto la donna ad Enock.

“Mario ha sbagliato a dirlo, è una cosa brutta e lo capisco“, le ha risposto il ragazzo.

La contessa Patrizia de Blanck si è poi intromessa nel discorso incolpando Guenda di aver sollevato questa polemica solo per ottenere visibilità. “Avresti potuto prenderlo in disparte e parlargliene“, le ha detto.

“Io avrei voluto che tu avessi detto io mi dissocio da quanto detto da mio fratello”, ha così concluso Guenda Goria.

Queste sono le immagini che Alfonso Signorini ha mostrato ai ragazzi in casa, aprendo subito il dibattito.

“Guenda, ho apprezato la tua osservazione perchè immagino quanto certe parole volgari abbiano potuto far soffrire una donna. Ma ervate in otto quella sera,perchè nessuna ha preso le distanze da quelle parole orribili? Perchè hai parlato il giorno prima della chiusura del televoto?” ha chiesto il conduttore.

“Ci sono dei temi che mi colpiscono. Quando è successa questa cosa ho preso fisicamente le distanze ma non ho parlato per non rovinare ad Enock la gioia di aver rivisto il fratello. Mi sono presa il tempo di elaborazione, ma il gioco fatto con Tommaso mi ha dato una sensazione di gelo: di cose più gravi non ne avevamo parlato.“, ha risposto la concorrente.

“Enock, tu hai avuto nei confronti di guenda una reazione eccessiva. esiste un equilibrio e una buona educazione che tu a volte mostri di non avere.”, Signorini si è poi rivolto al calciatore. Egli, rispondendo, si è appellato al fatto che sono state parole pronunciate dal fratello e che quindi non lo riguardavano.

“E tu Dayane che ne pensi?”, ha detto Alfonso, “Dovevi dissociarti, perchè non lo hai fatto?”. La risposta della donna tuttavia è stata vaga ed inesaustiva. La concorrente, ha infatti, semplicemente sottolineato quanto, quella di Guenda, sembri semplicemente una strategia in vista del televoto.

“Dovresti argomentare in modo pacato e cortese, da uomo maturo”, ha infine consigliato l’opinionista Antonella Elia al giovane concorrente.

E voi, care Unimamme, cosa pensate in merito a questa situazione? Cosa avreste risposto a Mario Balotelli?