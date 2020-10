Secondo le anticipazioni della puntata del GFVip in onda questa sera, 26 Ottobre, i telespettatori assisteranno a una puntata sconvolgente e ricca di colpi di scena. Finalmente ci saranno anche i tre attesissimi nuovi ingressi in casa.

Questa sera, andrà in onda l’attesissima nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip. Secondo le anticipazioni, infatti, questa puntata sarà ricca di colpi di scena ed emozioni per gli inquilini della casa di Cinecittà.

La puntata del 26 Ottobre vedrà finalmente l’ingresso tanto atteso dei tre nuovi concorrenti del reality-show. Già da qualche settimana, infatti, Alfonso Signorini aveva coinvolto i concorrenti nel tentativo di inovinare i nomi dei nuovi partecipanti fornendo loro di volta in volta degli indizi.

Anticipazioni GFVip: colpi di scena e nuovi ingressi

Secondo i rumors, la puntata del Grande Fratello Vip di questa sera si aprirà con l’ingresso in casa di un nuovo concorrente: Stefano Bettarini. L’uomo, che già in passato aveva partecipato al reality-show, entrerà nelle dimaniche del gioco portando scompiglio in casa.

Oltre a Stefano Bettarini, altri due nuovi concorrenti varcheranno la soglia della casa più spiata d’Italia: due donne.

Secondo quanto annunciato dal canale Instagram della trasmissione, la seconda concorrente ad entrare a far parte del gioco sarà Giulia Salemi. Anche per Giulia, ex-naufraga dell’Isola dei Famosi, questa non sarà la prima esperienza in casa: già in passato la giovane donna, aveva fatto discutere con una sua partecipazione al programma di Canale 5.

La terza, chiacchieratissima, concorrente ad entrare a far parte del gioco è Selvaggia Roma. Influencer ed esperta di fitness, Selvaggia è conosciuta dal piccolo schermo per una sua datata partecipazione a Temptation Island con l’ormai ex fidanzato Francesco Chiofalo.

Anticipazioni GFVip: chi sarà l’eliminato della settimana?

Un altro punto importante della nuova puntata del Grande Fratello Vip sarà il televoto. La settimana scorsa, infatti, con grande sorpresa dei concorrenti il televoto non ha decretato il concorrente che avrebbe dovuto abbandonare immediatamente la casa ma soltanto colui che sarebbe stato nominato per la puntata successiva.

Durante la scorsa puntata, infatti, il pubblico ha scelto Elisabetta Gregoraci che, in un primo momento ha creduto di essere stata eliminata dal gioco, ma che ha poi potuto ritornare ai suoi affetti nella casa di Cinecittà.

Anche questa settimana, il voto del pubblico decreterà il medesimo risultato: il concorrente meno votato, dunque, andrà direttamente al prossimo televoto.

I nominati di questa settimana sono stati: Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Stefania Orlando, Guenda Goria e Maria Teresa Ruta.

GFVip: squalifica per Elisabetta e Pierpaolo?

La puntata della settimana scorsa del Grande Fratello Vip ha segnato un momento molto emozionante per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. I due, infatti, si erano da poco riavvicinati dopo un burrascoso litigio e hanno mostrato il loro affetto alle telecamere.

Tuttavia, durante la settimana, Elisabetta e Pierpaolo hanno tenuto un comportamento eccessivo, violando gravemente le regole dettate ai concorrenti dagli autori del programma.

Pochi giorni fa i due si sono chiusi nel bagno della casa, unico luogo al riparo dall’occhio vigile delle telecamere, dopo essersi tolti i vari microfoni.

Questo comportamento sarà soggetto a un provvedimento nei confronti dei due discussi concorrenti?

Alfonsi Signorini, nel corso della puntata, dovrà sicuramente tenere anche conto anche delle pesanti accuse del Codacons che, in un esposto, ha chiesto sanzioni per Mediaset e la chiusura immediata del programma, dopo quando affermato da Mario Balotelli.

di Simona B.