GFVip: Matilde Brandi rientra in casa per uno scontro

All’inizio di questa puntata, il primo personaggio ad essere messo sotto i riflettori è Matilde Brandi. La dona, eliminata nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, rientra in casa per uno scontro con alcuni concorrenti.

I primi momenti di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip sono stati scanditi da un grande rientro nella casa di Cinecittà. Matilde Brandi, concorrente eliminata nella scorsa puntata, è rientrata in casa per scontrarsi con alcuni inquilini della casa.

Solo ieri sera, infatti, agli inquilini della casa era stato mostrato un video dell’ex concorrente nel quale la donna ha rivolto delle accuse pesantissime ad alcuni inquilini suscitando reazioni furiose.

GFVip, lo scontro tra Matilde e gli inquilini

Nonappena Matilde Brandi ha lasciato lo studio del Grande Fratello Vip per dirigersi verso la casa, il conduttore Alfonso Signorini ha aperto il collegamento con i ragazzi.

Dopo aver salutato i concorrenti, Alfonso ha chiesto a Maria Teresa, Guenda, Stefiania e Tommaso di restare in salotto e a tutti gli altri di abbandonarlo.

Il conduttore, infatti, ha mostrato ai ragazzi i tratti salienti del video che Matilde Brandi, concorrente eliminata nella scorsa puntata del Grande Fratello, ha inviato agli autori del programma la scorsa sera.

“Mi ha infastidito non quello che ha detto a me, ma quello che ha detto alle altre, donne che hanno avuto una storia particolare. Mi ha ferito soprattutto quello che ha detto ad Adua“, ha dichiarato Tommaso interrogato da Alfonso sulle parole della Brandi.

Dopo questo breve riassunto, Matilde è entrata nella casa e, attraverso un vetro protettivo, ha avuto inizio il confronto e lo scontro con i ragazzi in questione.

Il primo a confrontarsi con l’ex concorrente è Tommaso che, in silenzio, ascolta le parole che la donna gli riovolge: “Tommaso, puoi essere protagonista anche non essendo sempre al centro dell’attenzione. Lascia spazio agli altri: ho fatto anche io la prima donna e se vuoi ti insegno“. “Non mettermi in bocca parole che non ho mai pronunciato“, ha concluso poi Matilde.

Tommaso attonito, lascia spazio a Stefania Orlando che si dirige verso il vetro.

“Avrei avuto piacere di avere una tua mano ma hai scelto la compagnia di Tommaso“, è iniziato così lo scontro tra la Brandi e la Orlando che cominciano a scaldarsi. Soltanto Signorini è riuscito a placare gli animi delle due donne, chiedendogli: “Una volta che uscirete, vi ritroverete come amiche?”. “Io vorrei tanto”, hanno risposto le due all’unisono.

Ad essere convocate sono state poi le Rutas e la prima a parlare è stata Maria Teresa. L’inquilina della casa, prima che la Brandi riuscisse a parlare, le ha detto che le parole del video non l’hanno ferita anzi, l’hanno fatta ridere.

Peggiore, invece, è stata la reazione di Guenda Gloria che risponde alla donna protetta dal vetro dicendole di esserci stata molto male e che le sue parole hanno provocato in lei molto dolore. “Io non mi sento assolutamente una privilegiata “figlia di”. Anzi, sono orgogliosa di essere figlia di Maria Teresa Ruta.

“Siamo diverse, punto”, terminano le Rutas chiudendo così lo scontro. Dopo queste parole, infatti, Matilde Brandi si è diretta nuovamente verso lo studio.