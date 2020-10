Mishel Gashi, chi è la nuova alunna del Collegio 5?

Oggi riparte il Collegio 5 su Rai 2, ma chi è la nuova alunna Mishel Gashi? Pare un bel tipetto che darà del filo da torcere ai professori.

Mishel è nata nel 2004, in Italia da genitori albanesi. La ragazza vive insieme alla famiglia a Calolziocorte, in provincia di Lecco.

Da quello che si apprende Mishel ha una grande passione per il mondo della moda, tanto che fa parte di una agenzia, la Destiny Models e ha un suo agente.

Sono diversi i lavori da modella che ha già fatto.

Sul suo peso e sulla sua altezza non si hanno notizie certe.

Per quanto riguarda la sua famiglia, Mishel purtroppo da piccolina ha perso il padre e ora vive insieme alla madre, al suo compagno e ad altri tre fratellini.

Sembra che abbia un carattere parecchio piccante, tanto che a causa di questo è stata costretta a cambiare più volte scuola proprio per i continui litigi con i suoi compagni di classe e con le insegnanti.

Di certo Mishel sia sul suo profilo personale di Instagram – in cui già conta più di ventimila follower – sia sulle apparizioni sul Collegio ha mostrato tutta la sua bellezza.

Tra i post di Instagram si vede che è stata definita la Miss Irriverente, un soprannome che unisce non solo il suo aspetto esteriore, ma anche il suo carattere litigioso.

Ha riferito che i suoi compagni di classe la definiscono altezzosa e anche sua madre ha dichiarato che a Mishel piace essere molto rispettata.

Oltre a ciò è continuamente connessa al suo cellulare, si fa moltissimi selfie e vuole sempre stare al centro dell’attenzione.

Essendo così tanto social, Mishel non possiede solo un profilo Instagram, ma anche un profilo Tik Tok, come la maggior parte dei suoi coetanei.

Insomma pare proprio che Mishel con il suo caratterino darà del filo da torcere non solo ai professori, ma anche ai suoi compagni di classe.

Ecco come si è descritta durante un video che si trova su Raiplay:

“Sono Mishel, ho 15 anni. Alcuni dicono che me la tiro, ma provatemelo a dire in faccia. Io ho origini albanesi. Sono una persona molto testarda e non mi faccio mai mettere i piedi in testa da nessuno. Da poco ho iniziato a fare la modella, perché fin da piccola prendevo sempre la telecamera in mano e pensavo di sfilare. Quindi ho sempre avuto questa passione”.

E inoltre pare che le sue cattive intenzioni non riguardino solo i compagni, ma anche gli stessi professori. Le sue parole a riguardo: “Al Collegio voglio fare un sacco di casino. I professori li farò dannare un sacco”.

E voi unimamme siete pronte a conoscere il caratterino di Mishel?

