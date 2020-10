“Pietro Taricone sempre nel mio cuore”: la dedica della signora della tv

By

Barbara D’Urso non ha mai dimenticato l’ex gieffino Pietro Taricone, deceduto ormai da 10 anni.

Ormai sono trascorsi 10 anni dalla morte del noto ex gieffino Pietro Taricone, ma il suo ricordo non si è mai sopito, soprattutto nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.

Barbara D’Urso non dimentica un grande amico

Tra di loro c’è Barbara D’Urso, la presentatrice di Domenica Live che aveva collaborato con lui e lo conosceva bene.

Nella foto che li ritrae insieme e che la D’Urso ha voluto condividere sui social lei si mostrava in completo bianco, mentre lui era invece in nero, abbracciati e sorridenti.

Come didascalia la D’Urso ha scritto: “Ricordi…Pietro.. #nelcuore❤️#colcuore❤️“.

Taricone aveva partecipato alla primissima edizione del Grande Fratello dove, con il suo sorriso e i suoi modi di fare, aveva conquistato tutti. E infatti non si sprecano i commenti sotto la foto della presentatrice: “Resterà lui il vero grande fratello!‘, scrive un utente, “Veramente un Grande , ha fatto lui la storia del Grande Fratello….R.I.P”’ ha aggiunto un altro. Il messaggio ha ricevuto 30 mila Like in totale.

Nel 2007 Taricone partecipò a Un due tre stalla, uno show condotto dalla D’Urso e girato in una vera fattoria del Lazio. A inizio 2020 di nuovo la D’Urso, a 10 anni dalla morte dello showman, gli aveva dedicato un’intera puntata invitando in studio l’ex fidanzata Cristina Plevani che assistette commossa.

Taricone è scomparso il 29 giugno del 2010 a causa di un incidente di paracadutismo. La sua compagna di allora era Kasia Smutniak, da cui aveva avuto una figlia di nome Sophie, che non aveva ancora compiuto 10 anni. I due si erano incontrati sul set di Radio West e l’anno dopo era nata Sophie. Successivamente la Smutniak ha trovato di nuovo l’amore con Domenico Procacci a cui è sposata dal 2019, ma ovviamente si ricorda sempre del padre di sua figlia, in memoria del quale ha creato una scuola in Nepal.

Unimamme e voi vi ricordate Pietro Taricone? Noi vi lasciamo con Barbara D’Urso criticata da Selvaggia Lucarelli.

