Paolo Bonolis è diventato nonno per la prima volta da poco. Il conduttore ha parlato del nipote da Antonella Clerici.

Paolo Bonolis è diventato nonno per la prima volta. Il conduttore di molti programmi di successo, come “Avanti un altro” è nonno di un bambino figlio della figlia che vive in America.

Il conduttore, durante una recente intervista con Antonella Clerici ha raccontato di essere felice, ma allo stesso tempo dispiaciuto. Ecco cosa è successo.

“Non ho ancora visto mio nipote, ma è bello”: Paolo Bonolis

Paolo Bonolis tiene molto alla privacy, sua, ma anche quella dei suoi figli. Le notizie sulla sua vita privata sono sempre rare ed a volte arrivano anche con diversi giorni di ritardo.

Qualche mese fa, la figlia di Bonolis, Martina aveva annunciato di essere incinta. Lei vive con il marito in America e l’annuncio è stato dato con una foto ed un messaggio su Instagram di Martina:“Indosso una salopette premaman perché baby Garza nascerà a settembre e perché sono un’agricoltrice incinta. Grazie Tito per avermi messo fuori gioco, ottimo lavoro”.

E’ stata lei a rendere nonno per la priva volta il conduttore che è molto felice, ma anche triste come ha raccontato durante un’ospitata al programma di Antonella Clerici: “Sei diventato nonno“, gli chiede la padrona di casa. Pronta la risposta di Bonolis: “Si, sono nonno di un bambino ciccionissimo. L’unica cosa che non posso andare a trovarlo. Lui vive negli Stati Uniti e non ci possiamo vedere. E’ molto bello, si chiama Theodore”.

Un dispiacere molto grande per Bonolisi che non ha ancora potuto conoscere in nipotino. Martina ed il fratello vivono entrambi negli Stati Uniti ed a causa della pandemia e le conseguenti restrizioni può vederlo solo in videochiamata.

A presentare il piccolo Theodore al Mondo è stato il marito di Martina che ha pubblicato diverse foto del piccolo sul suo profilo Instagram, mentre dorme e mentre è in braccio ai genitori. Un bellissimo bambino che speriamo possa conoscere presto il suo nonno italiano.

Visualizza questo post su Instagram Sure they look sweet, but these two have ruined my life Un post condiviso da Tito Garza (@titogramza) in data: 28 Set 2020 alle ore 12:25 PDT

Voi unimamme avete visto le foto del piccolo? Troppo tenero.