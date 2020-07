Paolo Bonolis papà premuroso: la dedica con foto della moglie Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis nelle vesti di papà premuroso con le figlie in vacanza. La moglie gli dedica un tenero messaggio che accompagna la foto.

Uno dei conduttori televisivi più amati dagli italiani è forse Paolo Bonolis, 59 anni, divertente, pungente intrattiene con i suoi programmi tantissimi telespettatori. Bonolis è però anche papà di 5 figli: due avuti da un precedente matrimonio, Stefano e Martina entrambi si sono di recente sposati e vivono in America. Martina renderà anche nonno Bonolis. Dal matrimonio con Sonia Bruganelli ha avuti altri tre figli che gli ha dato altri tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Di recente, Sonia ha pubblicato uno scatto del marito con le figlie più piccole mentre si trova in piscina con loro ed ha commentato la foto con una frase presa dall’ultimo libro del marito.

Paolo Bonolis tenero papà con le figlie in piscina

Paolo Bonolis si trova in vacanza con la moglie e tre dei suoi figli, gli altri due sono in America ed in questo momento è difficile incontrarli, in Toscana. Di lui si sa poco fuori gli studi televisivi perchè è sempre molto riservato, ma ci ha pensato la moglie, Sonia Bruganelli, a farci vedere Bonolis come papà. Un papà innamorato delle sue figlie. Sonia ha pubblicato sul suo profilo social uno scatto di un momento privato mentre abbraccia le sue figlie, Adele 17 anni e Silvia di 11 anni, in piscina. Una foto molto tenera e Sonia prende in prestito una frase del libro del marito, “Perché parlavo da solo“ per commentarla: “Un buon padre lascerà la sua impronta su sua figlia per il resto della sua vita”.

In una recente intervista Bonolis aveva dichiarato di essere stato un padre assente con i figli maggiori, ma Sonia l’ha aiutato ad essere un padre migliore: “Io sono stato con i miei primi due figli assente per problemi di distanza, io qui loro a New York. Devo dire che Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato”.

Anche per Sonia non è stato facile entrare a far parte della vita dei figli del marito, ma poi si è resa conto che la vita di Bonolis precedente non le toglieva niente e che c’erano dei ragazzi che avevano il diritto di crescere con il papà vicino.

Bonolis ha scritto il libro, “Perchè parlavo da solo” per i suoi figli affinchè: “Coltivassero i loro sogni e schivassero le illusioni. Che è una cosa un po’ particolare… i sogni è roba nostra. Le illusioni ci vengono iniettate da altri“, aveva dichiarato in un’intervista a Mara Venier. Avrebbe voluto che il padre che era ironico positivo nei confronti della vita e che gli ha insegnato il senso dell’ironia avesse scritto un libro per lui. Poi ha raccontato di un evento successo poco prima della nascita di Silvia, quando il padre gli disse di portare delle rose bianche per la bambina: “Papà è morto, è nata Silvia con alcune problematiche. E chi si ricordava de ‘ste rose bianche… con tutto quello che c’era da fare. A maggio, però, sul nostro terrazzo, dove abbiamo un invaso con un cespuglione di rose rosse, fiorirono rose tutte bianche. Il fioraio mi disse che la cosa non poteva essere possibile. Poi rifiorirono di nuovo le rose rosse“.

