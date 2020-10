By

Durante la puntata in diretta di X Factor 2020 andata in onda il 29 Ottobre, MyDrama ha sorpreso il pubblico e i giudici del talent show con il suo inedito “Cornici Bianche”.

MyDrama è l’artista 22enne che ha meravigliato i giudici di X Factor 2020 con il suo talento e la sua voce. La cantante in gara con il gruppo capitanato da Hell Raton, ha impressionato sia Emma Marrone che Manuel Agnelli.

“Tu non fai la cantante, tu sei la cantante“, le ha detto Emma Marrone. “Sai muoverti sul palcoscenico come una professionista“, sono state invece le parole di Manuel Agnelli.

X Factor 2020, testo e video di “Cornici Bianche” di MyDrama

Dutante la puntata live di X Factor andata in onda il 29 Ottobre, MyDrama ha presentato per la prima volta il suo brano inedito, “Cornici Bianche”, che ha lasciato i giudici senza fiato.

ECCO IL TESTO DELLA CANZONE!

Lasciami ancora quei fiori sopra questo tavolo

Voglio vedere il colore che poi mi fa ripensare a te

Prenderò ancora un minuto per capire come sto

E dirmi poi quanto dura perché io correvo via da te

Cornici bianche risaltano

D’oro e d’acciaio

Lascia vedere I tuoi occhi diversi da un mio satellite Scaliamo sopra giganti che

Poi sanno dove sto

Non ricordarmi quell’ora perché

Siamo come frammenti di storia ma

Io no non vorrò mai sentirmi dire di non continuare

Io no non vorrò mai sentirmi dire poi di non amare

Lasciami stare perché non vorrò più rimpiangere

Voglio capire per ora perché mi perdevo affianco a te

Vivimi ancora un minuto perché poi ripenso a me

Lasciami andare non voglio pagare per te

Io no non vorrò mai sentirmi dire di continuare

Io no non vorrò mai sentirmi dire poi di non amare

Io no non vorrò mai sentirmi dire di continuare

Io no non vorrò mai sentirmi dire poi di non amare

Io no non vorrò mai sentirmi dire poi di non amare

Io no non vorrò mai sentirmi dire che non lo so fare

Avete già ascoltato la canzone? Cosa ne pensate Unimamme?