X Factor, i LPOM passano il turno con l’inedito “One Cup Of Happiness”

I LPOM, i Little pieces of Marmelade, hanno confermato la loro presenza nel programma con la loro esibizione e l’inedito One Cup of Happiness

I due giovani di Ancona scelti da Manuel Agnelli hanno suonato la loro canzone e i giudici pare abbiano apprezzato tutti

Il testo della canzone dei LPOM e il giudizio di Manuel

La canzone presentata dalla band rock è il loro inedito One Cup of Happiness, che gli era già valso il passaggio ai Live del Talent.

Sia Manuel Agnelli che Gipi, l’illustratore, fumettista e regista che affianca il giudice in questa edizione, si sono divertiti e hanno commentato positivamente l’esibizione del duo.

Gipi ha parlato del “fuoco” che questi ragazzi hanno dentro e della loro volontà di tirarlo fuori che si vede nelle esibizioni, Manuel Agnelli è stato d’accordo, ma li ha definiti “ostici” per il pubbico: il loro non è sicuramente un genere commerciale quanto il pop e il pubblico a cui si rivolgono ha gusti musicali ben precisi, secondo il giudice bisognerà vedere quanto il pubblico sarà incuriosito da questa novità.

leggi anche: Little Pieces Of Marmelade, chi sono i due ragazzi della band di X Factor

Di sicuro gli altri giudici, Mika Emma e Hell Raton si sono mostrati divertiti dalla loro esibizione ed hanno apprezzato la loro preparazione musicale.

Ma cosa dice il testo della loro canzone? Scopriamolo insieme

“One Cup of Happiness”

I had a dream Mr. Bones

One cup of happiness for me and Frankie

That girl is sniffing my ass and I think she needs it

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

I’d like to be your sex machine

Sixtynine is a magic number

Cellulite loves going to Jesus

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress

My dream has come true Mr.Bones

I pray the funk will make me freak

I pray the funk will not make me dill

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

One shot, one caress and please goodbye

leggi anche: Manuel Agnelli, ecco chi è il giudice di X Factor. La carriera e la vita privata

Qui invece vi facciamo rivedere e riascoltare il loro pezzo

Il significato è chiaro: un pezzo che invoca la ricerca della felicità e la voglia di riscatto. Che sia autobiografico o meno non è stato ancora chiarito, di sicuro il riferimento al “Frankie” delle prime righe farebbe credere che si tratti di un pezzo autobiografico. Forse lo scopriremo nelle prossime puntate.

A voi unimamme è piaciuta l’esibizione dei due ragazzi dei LPOM? Fatecelo sapere

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.