Nello studio di Domenica Live, il secondo ospite è Veronica Satti, ex concorrente del Grande Fratello e figlia di Bobby Solo. La ragazza ha raccontato dei suoi ultimi mesi travagliati e del recente ricovero per grave autolesionismo.

Durante la puntata di Domenica Live, andata in onda il 1 Novembre, la seconda commovente storia raccontata dalla conduttrice Barbara D’Urso, è quella di Veronica Satti. La ragazza, figlia di Bobby Solo, nel 2018 ha partecipato al Grande Fratello.

Veronica ha raccontato in diretta le sue ultime vicende e il racconto del suo ultimo ricovero per grave autolesionismo e del suo disturbo alimentare: le sue parole hanno fatto commuovere Barbara D’Urso.

Domenica Live, “Stavo per morire”: il racconto della figlia di Bobby Solo

“Sono uscita da pochi giorni dalla clinica, sono convalescente“, è cominciato così l’emozionante racconto di Veronica Satti, figlia del cantante Bobby Solo che da poco ha riallacciato il rapporto con il padre.

La conduttrice Barbara D’Urso ha cominicato l’intervista chiedendo alla ragazza le cosa fosse accaduto negli ultimi mesi.

“Definirei quello che sento come un’ondata che arriva improvvisamente, che non sai gestire e che ti spinge a farti del male. Mi sono tagliata completamente il braccio, ledendo anche un tendine. Mi ha salvata il compagno di mia madre che mi ha trovata svenuta in una pozza di sangue“, ha cominicato Veronica.

La figlia di Bobby Solo da tempo soffre di un importante disturbo psichico, il disturbo borderline di personalità, che la spinge a farsi del male e a procurarsi gravi ferite. La ragazza, infatti, è da poco reduce di un lungo ricovero i clinica dove le è stato diagnosticato anche un disturbo alimentare.

“L’autolesionismo non è altro che spostare il dolore che ho dentro sul mio corpo. Tuttavia, sono in terapia da molto tempo per cercare di uscirne fuori, ma con l’arrivo della pandemia, il lockdown e l’estate ammetto di aver trascurato le cure“, ha infine concluso Veronica.

Tra le lacrime di Barbara D’Urso, il racconto della ragazza è stato interrotto dalla madre, Mimma Foti, che ha raccontato dell’impatto che il disturbo della figlia ha avuto sulla sua vita.

“Ho studiato, mi sono informata e ho anche frequentato dei corsi per cercare di aiutarla, di avere glis trumenti giusti per supportarla. Mi diceva che aveva voglia di farsi del male e allora io le dicevo di non farlo e di stringermi la mano.“, queste sono state le parole piene di dolore della madre.

L’intervista si è concusa con un monito di Barbara D’Urso: “Le mamme sono come rocce, voi lo sapete e lo sa anche Mimma che potete sempre contare su di noi. I problemi che procurano i figli non sono mai problemi e noi sappiamo come affrontarli”.

