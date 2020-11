Poche giorni dopo il parto, Youma Diakite ha presentato a Domenica Live il nuovo arrivo in famiglia: la donna a 49 anni è di nuovo mamma.

A pochi giorni dal parto, a 49 anni, Youma Diakite è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live nella puntata andata in onda il 1 Novembre.

L’attrice è stata invitata in puntata per raccontare della sua gravidanza e della sua nuova avventura di madre alla veneranda età di 49 anni. “Il mio cuore trasborda di amore e felicità. Benvenuta principessa mia“, sono state queste le parole pubblicate su Instagram, con cui l’attrice ha annunciato ai suoi fan l’arrivo della sua secondogenita.

Domenica Live, Youma Diakite: “Sono di nuovo mamma a 49 anni”

In questa puntata di Domenica Live, l’ultima ospite è stata Youma Diakite che, in collegamento con lo studio, ha presentato al pubblico la sua seconda figlia nata da pochi giorni.

La seconda figlia, per Youma, è arrivata a 49 anni, sei anni dopo la nascita del primo figlio Mattia.

“Complimenti perchè mamma per la seconda volta a 49 anni, tutte le mamme sono con te insomma!“, ha esclamato la conduttrice Barbara D’Urso all’inizio del collegamento con la casa dell’attrice.

“Spero di dare un messaggio positivo per tutte le donne che desiderano diventare madri in età tardiva, Si può fare tranquillamente: io stessa ho avuto una gravidanza molto tranquilla e soprattutto serena.“, ha detto Youma. Un messaggio di speranza che la donna ha voluto lanciare in trasmissione.

L’attrice, famosa per i film di Vanzina, ma anche per aver recitato in Ocean’s Twelve e per essere stata tra gli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi, ha parlato anche del rapporto che il figlio maggiore Mattia, ha con la sorellina appena arrivata.

“Lui è un fratellone stupendo: la adora, la riempie di coccole e baci, si sente molto responsabile”, ha concluso la donna prima di congedarsi con lo studio.

Dopo l’intervista di Youma la puntata di Domenica Live di questa settimana si è conclusa.

