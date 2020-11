Igienizzante per le mani: 13 errori da evitare assolutamente

Gli igienizzanti sono entrati a far parte della nostra vita, ecco alcuni consigli per usarli al meglio.

Ormai è innegabile il fatto che gli igienizzanti siano utili per pulirsi le mani quando non si può ricorrere a un bagno. In questo periodo poi, lo sappiamo, sono ancora più preziosi. Ci sono però degli errori che, nonostante l’uso intensivo degli ultimi mesi, potrebbe commettere. Ricordiamoci sempre che gli igienizzanti sono d’aiuto per combattere il contagio da Sars Cov- 2, ma sono insufficienti, da soli.

Ricordatevi sempre che sono altrettanto importanti il distanziamento e la mascherina. Vediamo insieme gli errori più comuni sugli igienizzanti:

prodotto errato : bisogna utilizzare i prodotti col 60% di alcol etilico e il 70% di isopropilico, leggendo bene l’etichetta, non bastano i comuni battericidi, bisogna tenere in considerazione marca e tipologia

: bisogna utilizzare i prodotti col 60% di alcol etilico e il 70% di isopropilico, leggendo bene l’etichetta, non bastano i comuni battericidi, bisogna tenere in considerazione marca e tipologia non sfregare abbastanza le man i:valgono le stesse regole del lavaggio delle mani, ci vogliono almeno 20 secondi di pulizia

i:valgono le stesse regole del lavaggio delle mani, ci vogliono almeno 20 secondi di pulizia dose insufficiente: non siate parchi, spalmate sulle mani una buona dose, se usate il dispenser all’entrata è sufficiente un’erogazione completa spingendo la pompa per intero dall’alto in basso

va distribuito su tutta la superficie delle mani : anche se avete toccato una cosa con un dito bisogna igenizzare bene entrambe le mani

: anche se avete toccato una cosa con un dito bisogna igenizzare bene entrambe le mani cattiva conservazione: seguite le indicazioni del produttore

seguite le indicazioni del produttore evitare i posti caldi : il calore potrebbe disattivarlo e renderlo meno efficace, fate come se fosse un farmaco

: il calore potrebbe disattivarlo e renderlo meno efficace, fate come se fosse un farmaco quando igienizzarsi: fatelo prima di mangiare e anche frequentemente

fiamme e candele : date qualche secondo all’alcol prima che evapori , non avvicinatevi alle fiamme libere per 30 minuti dopo l’applicazione

: date qualche secondo all’alcol prima che evapori , non avvicinatevi alle fiamme libere per 30 minuti dopo l’applicazione usarlo quando siete sporchi di grasso : il prodotto deve arrivare a contatto con la pelle per essere efficace, quindi prima di usarlo cercate di rimuovere lo sporco con un fazzoletto

: il prodotto deve arrivare a contatto con la pelle per essere efficace, quindi prima di usarlo cercate di rimuovere lo sporco con un fazzoletto non rimuovere l’igienizzante : non siate impazienti, lasciategli il tempo di agire, non toglietelo con una salvietta, serve almeno 1 minuto sulla pelle per uccidere i vari patogeni

: non siate impazienti, lasciategli il tempo di agire, non toglietelo con una salvietta, serve almeno 1 non idratare le man i: l’igienizzante uccide anche i batteri buoni , quindi idratatevi le mani, ma se l’irritazione persiste cambiate prodotto

i: l’igienizzante uccide anche i batteri buoni , quindi idratatevi le mani, ma se l’irritazione persiste cambiate igienizzante fatto in casa : è facile che noi inesperti di chimica e affini sbagliamo formula, ci sono prodotti con prezzi e dimensioni diversi

: è facile che noi inesperti di chimica e affini sbagliamo formula, ci sono prodotti con prezzi e dimensioni diversi non sanificare anche gli oggetti che usate di più come: smartphone e scrivania e controllate la data di scadenza.

